Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Adrian Câciu: „Eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc”

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat joi la criticile venite din partea lui Adrian Câciu privind gestionarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întrebat despre disputa cu Câciu, coleg în coaliție, dar critic al modului în care sunt gestionate plățile PNRR, Pîslaru spune că nu are certuri cu „persoane car nu știu despre ce vorbesc”.

„Eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc sau sunt pur și simplu contributori direct la dezastrul care a condus la faptul că noi acum trebuie să reparăm situația PNRR”, spune Pîslaru.

Ministrul a explicat pe larg mecanismele de lucru.

„Contul de la BNR este un cont colector. Nu are nicio legătură cu managementul de cash pe care îl are Ministerul de Finanțe. (…) Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de consultare și verificare de către Comisia Europeană. Așa cum am spus în spațiul public, în luna martie – cel mai probabil – vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată”.

Pîslaru a mai justificat situația financiară de când a preluat mandatul la MIPE.

„Din 2021 până la venirea în iunie nu se cheltuiseră pe PNRR decât patru miliarde. A venit guvernul în 23 iunie și a cheltuit peste șase miliarde… Și întrebarea este: e rău să cheltuiești banii pentru proiecte de investiții? Nu este exact responsabilitatea mea ca ministru să mă asigur că banii ăștia se cheltuie în proiectele de investiții ca să le terminăm până la 31 august? Pe care este nesimțirea să poți să spui că era mai bine să stea banii în cont?”.

Replica lui Adrian Câciu: „Banii, unde sunt banii?”

Disputa a început pe rețelele sociale, când fostul ministru PSD al Finanțelor și al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a criticat actuala gestionare a PNRR și transparența instituțiilor statului privind fondurile europene.

„România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi. Are 0 euro în conturi. Orice plată curentă aferentă proiectelor PNRR se face din bani naționali, bani pentru care ne împrumutăm pe piață cu 7% dobândă”, scria Câciu pe Facebook.

El a atras atenția asupra întârzierilor pe încasări.