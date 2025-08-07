FOTO / De ce PREJUDECĂȚI s-a lovit Iuliana Pepene. ”De cele mai multe ori”

Vedeta de televiziune Iuliana Pepene a mărturisit că s-a lovit de prejudecăți din cauza frumuseții sale. ”De cele mai multe ori”, a spus aceasta.



Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena 1, acolo unde a făcut echipă cu Sonia Simionov.

Iuliana Pepene este o apariție care atrage imediat atenția cu frumusețea sa. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit, pentru revista Viva, că s-a lovit de prejudecăți din acest motiv.

De ce prejudecăți s-a lovit Iuliana Pepene. ”Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai mult decât… cum arăt”

”De cele mai multe ori! Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai mult decât… cum arăt. Și am știut că sunt, însă a trebuit să muncesc ca să câștig încrederea oamenilor. Prin seriozitate, consecvență și reușite am demonstrat că le poți avea pe amândouă. Frumusețea este un atu, însă trebuie să fie susținută de inteligență ca să aibă valoare”, a declarat Iuliana Pepene.

”Îmi știu vulnerabilitățile și nu mă tem să mi le arăt. Dincolo de etichete sau imaginea perfectă, sunt un om normal, cu stări bune sau mai puțin bune. Iar cei care mă cunosc știu că sunt un Taur redutabil, sunt sensibilă, dar pot să mă transform și într-un uragan, este o chestiune de câteva milisecunde. Și pare că am și umor. Nu o să-mi zidesc niciodată o închisoare emoțională ca preț al unei imagini perfecte. Ar fi prea „scump””, a mai spus vedeta TV.