FOTO / Imagine de colecție cu Irina Loghin și Maria Ciobanu în UNIFORME MILITARE. Cum arătau cele două artiste în 1964

Interpreta de muzică populară Irina Loghin a dat publicității o imagine de colecție în care apare alături de colega sa de breaslă, celebra Maria Ciobanu.

Binecunscuta cântăreață de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, le-a făcut o supriză fanilor care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare.

Artista a dat publicității o fotografie de arhivă în care apare alături de colega sa de breaslă și buna sa prietenă Maria Ciobanu. Imaginea a fost făcută publică în data de 3 septembrie 2025, când Maria Ciobanu și-a aniversat ziua de naștere. Aceasta a împlinit 88 de ani.

Imagine de colecție cu Irina Loghin și Maria Ciobanu în uniforme militare. ”Ansamblul Ciocârlia ținea de Ministerul de Interne”

În fotografia postată de Irina Loghin, ea și Maria Ciobanu apar îmbrăcate în uniforme militare, dat fiind că la acea vreme ambele făceau parte din ansamblul ”Ciocârlia”, care aparținea de Ministerul de Interne. Imaginea datează din anul 1964.

”La mulți ani, Maria Ciobanu, prietenă și colegă de-o viață! ❤ Pentru că m-ați rugat să mai caut prin cufărul cu amintiri, vă ofer astăzi o poză cu mine și Maria, din 1964, când eram angajate la Ansamblul Ciocârlia. Eram îmbrăcate în uniforme militare, deoarece Ansamblul Ciocârlia ținea de Ministerul de Interne”, a notat Irina Loghin în dreptul imaginii.

Postarea a primit mii de like-uri din partea admiratorilor celor două mari artiste ale foclorului românesc, dar și numeroase comentarii.