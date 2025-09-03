Prima pagină » Actualitate » 3 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Maria Ciobanu împlinește 88 de ani, Charlie Sheen face 60

3 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Maria Ciobanu împlinește 88 de ani, Charlie Sheen face 60

Elena Stănică-Ezeanu
03 sept. 2025
3 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Maria Ciobanu împlinește 88 de ani, Charlie Sheen face 60
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Maria Ciobanu, supranumită “Ciocârlia muzicii populare românești”, este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de folclor din România. S-a născut pe 3 septembrie 1937, în comuna Roșiile, județul Vâlcea, și și-a dedicat întreaga viață promovării cântecului popular autentic. Repertoriul său bogat, ce cuprinde sute de melodii, surprinde frumusețea tradițiilor românești, dorul de casă și dragostea pentru satul natal. Vocea sa caldă, puternică și inconfundabilă a făcut ca multe dintre cântecele ei să devină adevărate bijuterii folclorice, fredonate de generații întregi. De-a lungul carierei, Maria Ciobanu a cântat pe cele mai mari scene ale țării, dar și în străinătate, a colaborat cu orchestre de prestigiu și a lăsat în urmă un tezaur muzical de neprețuit. A fost căsătorită cu Ion Dolănescu, cu care are un fiu, Ionuț Dolănescu, iar dintr-o altă căsnicie mai are două fiice.

Charlie Sheen, pe numele său real Carlos Irwin Estévez, s-a născut la 3 septembrie 1965, în New York. Este fiul actorului Martin Sheen și fratele lui Emilio Estevez, crescând într-o familie cu tradiție în cinematografie. Cariera lui a cunoscut un succes răsunător în anii ‘80, cu roluri în filme de referință precum Platoon și Wall Street. Mai târziu, a devenit extrem de popular datorită serialelor de televiziune Spin City și, mai ales, Two and a Half Men, pentru care a fost unul dintre cei mai bine plătiți actori de televiziune din lume. Viața lui personală a fost marcată de scandaluri, probleme cu drogurile și alcoolul, relații controversate și dispute publice. În 2015, actorul a recunoscut că este seropozitiv, moment care a stârnit un val de reacții în presa internațională. În ciuda controverselor, Charlie Sheen rămâne un actor talentat, dar și un personaj excentric, al cărui destin a fost mereu sub lumina reflectoarelor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: Ferdinand Porsche 🇦🇹🇩🇪🚗 constructor de automobile austriac. Construcția sa cea mai celebră este VW Käfer (Beetle), dar și mașinile de curse Auto Union și Mercedes-Benz SS/SSK
🎂1937: Maria Ciobanu 🇷🇴🎤 Repertoriul său cuprinde peste 600 de piese înregistrate pe discuri, la Radio și TV: „Lie, ciocârlie”, „Aurelu’ mamei…”, „Vântul de vară mă bate”, „Lângă poartă am un tei”, „Cei mai frumoși ani ai mei”, „Ce n-aș da să mai fiu mică”, „Roată, roată…” ș.a. A fost căsătorită cu Ion Dolănescu
🎂1947: Gérard Houllier 🇫🇷⚽️ A antrenat Paris Saint-Germain, RC Lens, FC Liverpool, club cu care a câștigat și Cupa UEFA în 2001, și Olympique Lyonnais, club de care s-a despărțit la 25 mai 2007. A fost și antrenorul echipei naționale a Franței între 1992 și 1993
🎂1963: Holt McCallany 🇺🇸🎬 Fight Club (1999), Mindhunter (2017 – 2019), Lights Out (2011), The Ice Road (2021)
🎂1965: Charlie Sheen 🇺🇸🎬 În 2010 a fost cel mai bine plătit actor TV, fiind plătit cu 1,8 milioane $ pentru episoadele din seria Doi bărbați și jumătate (Two and a Half Men). În viața personală a avut mai multe probleme din cauza consumului de alcool și stupefiante, în 2011 fiind concediat de CBS și Warner Bros din serialul Two and a Half Men
🎂1967: Valeriu Ștefan Zgonea 🇷🇴🗣
🎂1970: Gareth Southgate 🇬🇧⚽️
🎂1973: Jennifer Paige 🇺🇸🎤 Crush (1998)
🎂1978: Carmen Amariei 🇷🇴🤾🏻
🎂1988: Jérôme Boateng 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1546: Petru Rareș 🇷🇴♛ A fost fiul natural al lui Ștefan cel Mare cu o anume Răreșoaia, a cărei existență nu e documentată istoric. A urmat în linii mari politica internă și externă stabilită de tatăl său
🕯️1658: Oliver Cromwell 🇬🇧🗣 cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea Angliei într-o republică federală („Commonwealth”) și pentru rolul său ulterior de Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Armata sa, a Noului Model, i-a înfrânt pe regaliști în cadrul Războiului Civil Englez
🕯️1730: Nicolae Mavrocordat 🇷🇴♛ La 18 ani ocupă postul de mare interpret al Porții. Zece ani mai târziu, la nici 30 de ani este numit domn al Moldovei
🕯️1887: Timotei Cipariu 🇷🇴✒️ filolog și lingvist român, unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania, întemeietor al Societății „Astra”, lingvist, istoric, teolog, pedagog și orientalist, „părintele filologiei române”, poliglot (cunoștea circa 15 limbi)
🕯️1950: Traian Vuia 🇷🇴🇫🇷🛩 pionier al aviației mondiale, la 18 martie 1906, a realizat unul din primele zboruri autopropulsate (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul
🕯️1971: Alexandru Borza 🇷🇴🪴 botanist, întemeietorul Grǎdinii Botanice din Cluj. A fost printre primii specialiști europeni care au făcut cercetări sistematice în etnobotanică
🕯️1991: Frank Capra 🇮🇹🇺🇸📽 cel mai influent regizor de la Hollywood al anilor 1930, cu 3 Oscaruri pentru regie
🕯️2012: Michael Clarke Duncan 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui John Coffey în filmul The Green Mile (1999), pentru care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. A murit la 54 de ani, atac de cord

Calendar 🗒

🗒1189: Richard I al Angliei (Richard „Inimă de Leu”) este încoronat la Westminster
🗒1653: Richard Cromwell devine Lord Protector al Angliei
🗒1730: Este ales pentru ultima dată un domn român, Constantin Mavrocordat, de către boieri
🗒1783: Tratatul de pace de la Versailles între Franța și Marea Britanie la sfârșitul războiului american de independență și respectiv dintre SUA și Marea Britanie; Franța obținea teritorii în Marea Caraibilor și restituirea bazelor din Senegal și India, respectiv Regatul Unit recunoștea existența Statelor Unite ale Americii
🗒1878: Nava de pasageri SS Princess Alice s-a scufundat într-o coliziune pe Tamisa, cu carbonierul Bywell Castle; 640 de oameni au murit. Rămâne până în prezent cea mai mare pierdere de vieți omenești pe Tamisa
🗒1919: Italia introduce votul pentru femei
🗒1939: Marea Britanie și Franța declară război Germaniei
🗒1941: La lagărul de exterminare Auschwitz s-a folosit pentru prima oară gazul Zyklon B, inițial pentru exterminarea prizonierilor de război sovietici
🗒1953: A intrat în vigoare „Convenția Europeană a Drepturilor Omului”
🗒1967: În Suedia are loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta (Högertrafikomläggningen)
🗒1971: Qatar devine stat independent
🗒1976: Sonda americană „Viking 2” a atins solul planetei Marte

