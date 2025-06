Irina Fodor, despre periodele lungi când stă departe de familie

Irina Fodor, despre perioadele lungi când stă departe de familie. ”Trecem prin bune, prin rele, prin depărtări, prin absolut tot împreună”

Irina Fodor este plecată cu filmările pentru emisiuni aproape jumătate de an. Aceasta a spus, pentru clcik.ro, cum gestionează despărțirile de familia sa.

„Cât sunt plecată pe an?! Avem două luni, cu două, cu încă două, un total de șase luni! Cam jumătate de an! Dar, cine își asumă să lucreze în televiziune, cam acesta este ritmul. Anul acesta, am făcut ceva ce nu am făcut până acum în Asia. A venit Răzvan după mine la finala Asia Express. Fiica mea a împlinit 14 ani în martie și ne-am gândit să fie acesta cadoul de ziua ei. Au venit amândoi în Coreea la finala Asia Express, după care am rămas o săptămână și ne-am întors cu toții acasă. A fost un pic mai ușoară trecerea, pentru că dorul este mare”, a declarat Irina Fodor.

”E greu de gestionat! Echilibrăm lucrurile, niciodată nu ne-am gândit că: ”vai, ce departe ești, ce o să se întâmple cu noi?!” Trecem prin bune, prin rele, prin depărtări, prin absolut tot împreună! Nu am simțit vreodată că acest lucru ar pereclita în vreun fel relația noastră. Nu suntem geloși nici eu, nici el! Am fost eu puțin la început când eram puștoaică, atunci nu prea știam de capul meu! Dar, suntem totuși de 17 ani împreună, am trecut prin atâtea și ne iubim la fel de mult”, a mai spus vedeta TV.