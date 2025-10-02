FOTO / Lora, despre relațiile toxice din viața ei. ”Am trecut prin multe aspecte NEGATIVE”

Lora, despre relațiile toxice din viața ei. ”În toate relațiile mele am suferit pentru că nu exista această încredere”

”Fiind o fire mai idealistă, o romantică și o visătoare, dar și aprigă în același timp, știam foarte clar de unde până unde să iei iubirea, adică ea are niște reguli. Chiar dacă iubirea biblică spune niște lucruri, din iubire nu trebuie să acceptăm anumite dureri, nu trebuie să ne sacrificăm doar pentru că noi iubim o persoană care clar nu ne iubește pe noi. Dacă tu nu te iubești pe tine, nu te respecți și nu te apreciezi, primul abuzator al tău vei fi tu, pentru că tu, în momentul ăla, te pui în postura de victimă pentru oamenii care vor să te folosească, să te manipuleze, au nevoie de tine din anumite puncte de vedere și tu, pentru că iubești, vei fi acolo un sacrificiu necondiționat. Am trecut prin multe aspecte negative. Toate relațiile mele au fost cu persoane nepotrivite, nu? Că doar una e potrivită. Au fost potrivite până nu s-au mai potrivit”, a spus Lora.

”Mereu era un moment în care spuneam gata. Și situațiile erau diferite, fiecare relație a fost diferită. M-am despărțit după o relație de 7 ani pentru că eu voiam să vin la București să fac muzică, iar el voia să rămân în Galați. M-am despărțit din altă relație pentru că eu voiam să fac muzică. (…) Întotdeauna am suferit pe chestia asta. În toate relațiile mele am suferit pentru că nu exista această încredere. Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la studioul lui Moga, de la etajul 1, și a intrat în studio noaptea, nu știu, să vadă el ce fac. Da, pentru că eu lucram cu un băiat, echipă de compoziție și producție. Și era un băiat la butoane, iar eu eram pe texte și pe… Când m-am trezit cu el în studio, am rămas așa…”, a mai povestit artista.