FOTO / Mihai Trăistariu a fost de trei ori la un pas de ÎNEC. ”Nimeni nu a sărit să mă scoată”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a fost în pericol la mare – acesta a fost de trei ori la un pas să se înece fiindcă nu știe să înoate.

Artistul a mărturisit, pentru click.ro, că nu știe să înoate și deși a luat lecții nu a reușit acest lucru.

Mihai Trăistariu a fost de trei ori la un pas de înec. ”Mă feresc de apă, stau la mal cu copiii”

”Când eram mic, aveam vreo 10 ani, eram cu fratele meu și cu prietenii de la bloc la ștrand și m-au aruncat în piscină acolo. Timp de 1 minut am stat sub apă, era să mă înec! Nimeni nu a sărit să mă scoată, eu nu am avut nici un instinct să dau din mâini. A fost prima dată când mi-am dat seama că nu le am cu apa, cu înotul. M-au salvat cei de acolo, mi-au făcut respirație gură la gură. Asta a fost prima dată.

Pe la 20 de ani, era să mă înec iar, în Mamaia. M-am dus să izbesc valurile cu pieptul și m-a tras un val. Tot așa, de abia m-au scos salvamarii. Și pe la 30 de ani, iar m-am apucat pe la Neptun-Olimp, tot așa să înfruntăm valurile. Și m-a tras iar un val. De trei ori în viață am avut experiența asta, era să mă înec”, a povestit Mihai Trăistariu.

”Nu știu să înot, pur și simplu! Eu m-am născut la munte, la Piatra Neamț și nu am instincte din acestea. Mi-e ciudă puțin, dar asta e! Acum vreo 7 ani, am făcut un curs la Constanța la un bazin de înot, am plătit 100 de lei cursul. Am luat vreo 10 ore cu o instructoare campioană națională și tot degeaba! Doar pluta, reușesc așa să rămân 30 de secunde pe apă, în rest nimic. Și mai fac eu >, dar durează 10 secunde și mă duc la fund. De atunci, mă feresc de apă, stau la mal cu copiii, intru până la genunchi, până la brâu maxim”, a adăugat artistul.

Mihai Trăistariu, de la Valahia la cariera solo

Mihai Trăistariu a cunoscut succesul în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai de succes formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90. Trupa Valahia a fost înființată în vara anului 1998, fiind formată din trei membri: Dorin Topală, Costi Ioniță și Laura, aceasta din urmă părăsind relativ repede formația, pentru a se dedica muzicii de operă. Ulterior a fost cooptat Mihai Trăistariu, câștigător la secțiunea interpretare a Festivalului de la Mamaia. În luna mai 1999, apare primul album al trupei, intitulat “Valahia”. Deși cu mare succes la public, trupa Valahia s-a destrămat după câțiva ani, iar ulterior Mihai Trăistariu a urmat cariera solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision. În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.