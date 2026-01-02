🚨 (VIDEO) Catastrofa din Elveția, ziua 2. Gândul publică momente de infern. Bilanț provizoriu: 47 morți, 115 răniți. Marii arși transferați în 3 țări

04:57 UPDATE: Cluburi subterane În toată Crans Montana se mixează prin subsoluri. „În fiecare weekend, mixăm în subsoluri. Sunt o mulțime de cluburi subterane”, explică Cyriano, un DJ la un bar din apropiere pentru BFMTV. 04:57 UPDATE: Povestea unui tânăr care a încercat să intre de trei ori în bar Povestea unui tânăr care a încercat să intre de trei ori în bar și nu a reușit. Tânărul a relatat pentru Sky News că barul din Crans Montana are mai multe intrări și el a tot încercat să petreacă în local cu ocazia Anului Nou. Pentru că n-a reușit să intre, a rămas afară. După 3 minute, a izbucnit incendiul, urmat de explozie. Băiatul explică faptul că barul are și un subsol, de unde nu se poate ieși foarte ușor. În plus, geamurile laterale sunt etanșe și foarte groase. Nu au putut fi sparte de tinerii prinși în incendiu. A fost prea târziu pentru a fi salvați. Tinerii prinși în infernul incendiului, din cauza spaimei și adrenalinei, nici nu realizau dacă sunt arși sau nu. Ulterior, au constatat rănile și durerile.

Un incendiu a avut loc în timpul unei petreceri de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Valais. Aproximativ 47 de persoane și-au pierdut viața în tragedie și aproximativ 115 persoane au fost rănite, multe fiind în stare gravă.

Majoritatea victimelor sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 ani. Identificarea celor uciși în incendiu este în curs de desfășurare. Și cauza exactă a incendiului este în curs de investigație, fiind pornit probabil din cauza spectacolului cu focuri de artificii în incinta barului. Telefoanele găsite la fața locului sunt analizate.

2026 – debut tragic pentru Elveția

Incendiul s-a extins în întreaga încăpere în câteva secunde. Supraviețuitorii au relatat că incendiul a izbucnit brusc și au descris cum un fum gros a îngreunat evadarea pentru multe persoane aflate în incintă. Un tânăr spune că a văzut multe persoane rănite și chiar cadavre.

„Principala noastră teorie este că întreaga încăpere a luat foc, ducând la o explozie”, a declarat Beatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais. Identificarea victimelor este în curs de desfășurare. „Avem mulți răniți grav, mulți cu arsuri grave”, a declarat președintele cantonului Valais, Mathias Reynard. „Din păcate, identificarea cadavrelor și a răniților ar putea dura ceva timp”, a adăugat el, potrivit Tagesanzeiger.

Președintele elvețian Guy Parmelin vorbește despre unul dintre „cele mai grave dezastre din istoria țării”. Steagurile de la Palatul Federal vor fi arborate în bernă timp de cinci zile. A fost înființată o linie telefonică de asistență pentru rudele victimelor: 0848 112 117.

Macron spune că spitalele din Franța pot primi răniți/ Ministrul italian de Externe vine în vizită

S-au raportat cel puțin șase răniți și opt dispăruți cu cetățenie franceză. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pe X că pot fi internate persoanele rănite în incendiul devastator din Elveția în spitalele de arși ale Franței, scrie SRF.

„Franța […] este pregătită să ofere orice ajutor. Mulțumesc echipelor și îngrijitorilor mobilizați”, a scris președintele francez pe rețeaua X.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunțat că va călători vineri la Crans-Montana.

„Voi fi acolo pentru a-mi arăta solidaritatea cu Elveția, dar și pentru a fi alături de concetățenii noștri”, a spus el. „Facem tot ce putem și lucrăm pentru a-i ajuta pe concetățenii noștri”, a adăugat ministrul italian, potrivit RTS.

