Funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, care au lucrat cu Raluca Rogoz, sunt siderați de numirea acesteia de către Ilie Bolojan la Achizițiile Publice: „Nu cunoaște domeniul de achiziții, a picat examene. La primărie erau contracte cu probleme”

02 ian. 2026, 06:00, Actualitate
Foști funcționari din conducea Primăriei Sectorului 1, în mandatul lui Clotilde Armand, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că nu înțeleg decizia premierului Ilie Bolojan de a o numi pe Raluca Rogoz la șefia Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP). Aceștia spun despre Rogoz, care coordona achizițiile publice la Sectorul 1, că nu cunoaște acest domeniu, și că este rușinos că a picat examenul pentru ocuparea acestei funcții.

„Am lucrat cu doamna Rogoz. Nu cunoștea administrație, a fost adusă de la Parlament de Clotilde Armand, și pusă șefă. Dovada necunoașterii domeniului «achiziții publice» este faptul că nu a promovat examenul pe acest segment în timpul mandatului primarului Armand Clotilde, după 3 ani și jumătate de activitate pe acest segment, ceea ce ne duce la mari semne de întrebare cu privire la capacitatea de a conduce acest serviciu la nivel național!”, au declarat surse administrative pentru Gândul.

Aceleași surse mai spun că mai multe contracte pe domeniul achiziții publice la Sectorul 1 ar fi fost cu probleme pe vremea când Rogoz coordona achizițiile în Primăria Sectorului 1.

„Multe contracte pe domeniul achiziții în salubrizare erau blocate de Rogoz”

„Multe contracte pe domeniul achiziții în salubrizare erau blocate de această persoană din neștiință, iar contractele ajungeau la directori care nu aveau treabă cu achizițiile”, mai transmit sursele Gândul.

Pe de altă parte, și foști consilieri în Consiliul Local, din partea USR, spun că sunt surprinși de numirea Ralucăi Rogoz la șefia ANAP.

Raluca Rogoz

De asemenea, numirea acesteia pe funcția de la ANAP a creat conflicte în interiorul USR.

O discuție de pe unul dintre grupurile de Whatsapp ale USR arată modul netransparent prin care s-a comunicat numirea Ralucăi Rogoz la ANAP:

„Cu vreo 3 săptămâni înainte de a fi numită această persoană la ANAP, știind de la foștii colegi că va fi desemnată o persoană de la USR, l-am întrebat pe Radu Mihaiu cine va fi și, pe un ton arogant, mi-a răspuns că voi afla în momentul în care va afla toată lumea. S-a format o prăpastie între membrul simplu și conducerea partidului. Membrii sunt doar niște cantități neglijabile, pe când conducerea constituie un grup elitist”, este reacția unui membru USR, după „ungerea” Ralucăi Rogoz la ANAP.

Raluca Rogoz are rang de secretar de stat

Raluca Rogoz ocupă de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu rang de secretar de stat.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Rogoz se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice”, se arată în decizia semnată de Ilie Bolojan  înainte de Crăciun.

„La data prevăzută la art. 1, dispozițiile art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 516/2025 privind eliberarea doamnei Iuliana Feclistov, la cerere, din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 12 noiembrie 2025, își încetează aplicabilitatea”, se mai precizează în decizia semnată de premier.

Anterior, Rogoz a ocupat poziția de expert parlament la Senatul României, camera superioară a Parlamentului, în perioada în care în fruntea instituției se afla Anca Dragu, la acel moment parlamentar USR-PLUS. Deși a obținut un procent de numai 10% la alegerile parlamentare din 2024, USR a bifat mai multe ministere importante, printre care Externe, Apărare sau Economie.

Cele mai noi