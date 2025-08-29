Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Mihai Trăistariu, despre Dorin Topală, fostul său coleg din trupa Valahia. ”Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”

FOTO / Mihai Trăistariu, despre Dorin Topală, fostul său coleg din trupa Valahia. ”Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”

29 aug. 2025, 13:30, Showbiz
Galerie Foto 25
Mihai Trăistariu, despre Dorin Topală, fostul său coleg din trupa Valahia

Mihai Trăistariu, în vârstă de 47 de ani, a vorbit despre fostul său coleg din trupa Valahia, Dorin Topală.”Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”, a spus artistul.

Mihai Trăistariu a cunoscut succesul în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai de succes formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90, după care a urmat o carieră solo. Trupa Valahia a fost înființată în vara anului 1998, fiind formată din trei membri: Dorin Topală, Costi Ioniță și Laura, aceasta din urmă părăsind relativ repede formația, pentru a se dedica muzicii de operă. Ulterior a fost cooptat Mihai Trăistariu, câștigător la secțiunea interpretare a Festivalului de la Mamaia. În luna mai 1999, apare primul album al trupei, intitulat “Valahia”. Deși cu mare succes la public, trupa Valahia s-a destrămat după câțiva ani.

Mihai Trăistariu reprezentat cu succes România la Eurovision.  În 2006, acesta a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

Artistul este implicat și în afaceri. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia Nord, pe care vara le închiriază turiștilor.

Mihai Trăistariu a făcut declarații despre Dorin Topală, fostul său coleg din trupa Valahia. După ce s-a retras din showbiz, Dorin Topală, absolvent al Academiei de Marină Constanța. a fost comandant pe vasele petroliere.

Mihai Trăistariu, despre Dorin Topală, fostul său coleg din trupa Valahia. ”S-a întâmplat și o să se mai întâmple, pentru că mă înțeleg bine cu el”

”Cu Dorin Topală, oricând sunt solicitat, cânt, dar să fie el pe acasă, prin țară, căci de mulți ani, fiind căpitan de vas, e mai mult plecat pe mare. Îmi spune mereu că îi e dor de scenă, am mai cântat cu el și la „Nostalgia”, la ultimele ediții, am mai reunit trupa, cântăm împreună hiturile „Banii și fetele”, „La mare, la soare” și „Banana””, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

”Mă anunță mereu, de pe vas, și cu câte o lună înainte, că revine la Constanța. Îmi spune: „Poate mai găsești ceva, o emisiune, un concert, că mi-e tare dor de scenă!”. Desigur, ne reunim, când suntem chemați împreună, s-a întâmplat și o să se mai întâmple, pentru că mă înțeleg bine cu el. Nu ne-am despărțit de la bani, i-am împărțit mereu corect”, a mai spus acesta.

 

 

Mediafax
