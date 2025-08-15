Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Otilia Bilionera face NUNTĂ. ”Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă”

15 aug. 2025, 14:30, Showbiz
Otilia Bilionera face nuntă

Cântăreața Otilia Bilionera  face nuntă luna aceasta. Artista și soțul său turc vor avea parte de două nunți.

Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o pe plan internațional. În ceea ce privește viața personală, Otilia Bilionera formează un cuplu cu un turc, care a cerut-o în căsătorie în ziua în care au împlinit un an de relație. Afaceristul turc Bekir Ali Karakas i-a dat inelul în Cappadocia. Acesta i-a oferit un inel de logodnă cu diamante şi safir, care valorează 20.000de euro.  Cei doi au spus „Da!” în fata ofițerului de la Starea Civilă. Cununia civilă a avut loc în Turcia. Otilia a dezvăluit că ea și Bekir s-au căsătorit chiar în ziua în care acesta i-a dat inelul.

Otilia și partenerul ei de viață se pregătesc de nuntă. Evenimenul va avea loc la sfărșitul acestei luni în Turcia. Artista a dat detalii despr eveniment pentru spynews.ro.

Otilia Bilionera face nuntă. ”Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară”

”Pe 31 august avem nuntă, vor fi două nunți. Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă, cum îmi doresc eu, fără tradiții. Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară. Îmi vin neamurile de la Suceava, trebuie să danseze și ei pe ceva, le pun muzică populară. Va fi o nuntă foarte mare. Prima nuntă va fi foarte mare, cea tradițională, vor fi peste 600 de persoane, iar a doua nuntă va fi cu aproximativ 250 de persoane”, a detaliat Ottilia Bilionera.

”Mi-am ales și rochia de mireasă. Nu e o rochie de mireasă turcească, o să vedeți, e foarte frumoasă, e deosebită, o să pun fotografii și o să vedeți. Nu am emoții. Bine, acum zic așa, dar nu știu cum va fi atunci, înainte. Dar, deocamdată, nu am emoții. Toată lumea mă întreabă dacă voi cânta la nunta mea, dar am zis „nu”. La nunta mea chiar nu cânt nimic. Să cânte alții pentru mine, eu am tot cântat toată viața pentru cineva. La ei, în Turcia, nunțile nu sunt ca la noi, durează doar trei ore. O să aducem un DJ foarte cunoscut de aici”, a adăugat artista.

”Cumva, toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că voi avea concerte. (..) Cununia civilă am făcut-o acum doi ani. Acum e doar petrecerea, nunta. Nu e nici măcar cununia religioasă, pentru că noi suntem de religii diferite. Eu sunt, în continuare, creștin-ortodoxă”, a încheiat aceasta.

