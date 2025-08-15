FOTO / Otilia Bilionera face NUNTĂ. ”Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă”

Otilia și partenerul ei de viață se pregătesc de nuntă. Evenimenul va avea loc la sfărșitul acestei luni în Turcia. Artista a dat detalii despr eveniment pentru spynews.ro.

Otilia Bilionera face nuntă. ”Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară”

”Pe 31 august avem nuntă, vor fi două nunți. Vom avea una tradițională pe 30 august, iar pe 31 august vom avea una mai selectă, cum îmi doresc eu, fără tradiții. Ambele nunți vor fi în Turcia, o să pun și muzica noastră populară. Îmi vin neamurile de la Suceava, trebuie să danseze și ei pe ceva, le pun muzică populară. Va fi o nuntă foarte mare. Prima nuntă va fi foarte mare, cea tradițională, vor fi peste 600 de persoane, iar a doua nuntă va fi cu aproximativ 250 de persoane”, a detaliat Ottilia Bilionera.

”Mi-am ales și rochia de mireasă. Nu e o rochie de mireasă turcească, o să vedeți, e foarte frumoasă, e deosebită, o să pun fotografii și o să vedeți. Nu am emoții. Bine, acum zic așa, dar nu știu cum va fi atunci, înainte. Dar, deocamdată, nu am emoții. Toată lumea mă întreabă dacă voi cânta la nunta mea, dar am zis „nu”. La nunta mea chiar nu cânt nimic. Să cânte alții pentru mine, eu am tot cântat toată viața pentru cineva. La ei, în Turcia, nunțile nu sunt ca la noi, durează doar trei ore. O să aducem un DJ foarte cunoscut de aici”, a adăugat artista.

”Cumva, toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că voi avea concerte. (..) Cununia civilă am făcut-o acum doi ani. Acum e doar petrecerea, nunta. Nu e nici măcar cununia religioasă, pentru că noi suntem de religii diferite. Eu sunt, în continuare, creștin-ortodoxă”, a încheiat aceasta.