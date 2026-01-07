Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți”

Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți”

Serdaru Mihaela
07 ian. 2026, 23:30, Marius Tucă Show

În ediția de miercuri seară a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra poziției României pe plan internațional.  Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, marcată de aplauze și replici tăioase, a pornit de la ideea că România este tratată ca o „slugă” tocmai pentru că se comportă ca atare. Severin a comparat țara noastră cu o colonie fără protecție, criticând lipsa de demnitate, secretomania statului și angajamentele financiare opace către Ucraina.

Marius Tucă: „Și eu cred că dacă ne purtăm ca niște slugi, suntem tratați ca niște slugi, pentru că ne purtăm ca niște slugi”.

Adrian Severin: „Bravo! Despre asta este vorba. Majoritatea este tentată să-i blameze pe americani, pe occidentali, pe cine vreți, pentru că se poartă arogant cu noi. Nu s-au purtat, credeți-mă, arogant cu noi atâta timp cât noi am avut demnitate. Noi i-am invitat să ne calce în picioare. Sigur că acum s-au obișnuit să-și steargă picioarele pe „preșul” românesc și va fi mai greu ca să îi dezvățăm”

Un punct central al intervenției a fost statutul României:

„Suntem într-o situație mai proastă decât o colonie, pentru că metropola își asumă răspunderi față de colonie. Față de noi, nimeni nu-și asumă cea mai mică răspundere. Oficial, nimeni nu declară România colonie, iar cu timpul nimeni nu mai are nevoie de noi”, subliniază Severin

Discuția a evidențiat absența transparenței. Parlamentul „practic nu există”, Curtea de Conturi nu verifică fondurile, iar banii nu apar în buget.

„Curtea de conturi, de ce nu verifică ce se întâmplă cu banii aceștia? Unde sunt?  Parlamentul practic nu există. Fără Parlament, acești bani nu pot fi transferați, pentru că ei trebuie să treacă prin buget, ei trebuie incluși în buget. Am impresia că acolo sunt dosiți banii ăștia, nu sunt reflectați în buget”, conchide Adrian Severin

