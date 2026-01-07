Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți”

În ediția de miercuri seară a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Severin a tras un semnal de alarmă dureros de clar asupra poziției României pe plan internațional. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, marcată de aplauze și replici tăioase, a pornit de la ideea că România este tratată ca o „slugă” tocmai pentru că se comportă ca atare. Severin a comparat țara noastră cu o colonie fără protecție, criticând lipsa de demnitate, secretomania statului și angajamentele financiare opace către Ucraina.

Marius Tucă: „Și eu cred că dacă ne purtăm ca niște slugi, suntem tratați ca niște slugi, pentru că ne purtăm ca niște slugi”. Adrian Severin: „Bravo! Despre asta este vorba. Majoritatea este tentată să-i blameze pe americani, pe occidentali, pe cine vreți, pentru că se poartă arogant cu noi. Nu s-au purtat, credeți-mă, arogant cu noi atâta timp cât noi am avut demnitate. Noi i-am invitat să ne calce în picioare. Sigur că acum s-au obișnuit să-și steargă picioarele pe „preșul” românesc și va fi mai greu ca să îi dezvățăm”

Un punct central al intervenției a fost statutul României:

„Suntem într-o situație mai proastă decât o colonie, pentru că metropola își asumă răspunderi față de colonie. Față de noi, nimeni nu-și asumă cea mai mică răspundere. Oficial, nimeni nu declară România colonie, iar cu timpul nimeni nu mai are nevoie de noi”, subliniază Severin

Discuția a evidențiat absența transparenței. Parlamentul „practic nu există”, Curtea de Conturi nu verifică fondurile, iar banii nu apar în buget.