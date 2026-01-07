Criză de sănii la nivel național. Românii au dat iama în magazine și le-au cumpărat: „Credeam că le-am văzut pe toate”

Primele zăpezi serioase din iarna aceasta au dus la o criză de sănii la nivel național. Rafturile magazinelor sunt goale acum, iar părinții care vor să cumpere o sanie pentru copiii lor sunt disperați.

Iar codul galben de ninsori abundente va adânci și mai tare criza din sănii de magazine. Dacă anii trecuți, românii nu mai știau unde să le depoziteze, acum, ei le caută cu disperare pentru derdeluș.

„Deşi sunt de aproape 8 ani în companie, credeam că le-am văzut pe toate, dar nu am văzut până acum o cerere atât de mare pentru sănii mai ales, dar şi pentru toate articolele de iarnă”, a spus Vicenţiu Grosu, angajat magazin articole sportive, pentru Observator News. „Sâmbătă am început să vindem, chiar sâmbătă la amiază am rămas fără stoc, s-a terminat. Colega noastră de la casă le-a vândut pe toate”, a adăugat Vasile Flueraș, angajat magazin articole sportive. „Sâmbătă am început să vindem, chiar sâmbătă la amiază am rămas fără stoc, s-a terminat. Colega noastră de la casă le-a vândut pe toate”, a mai adăugat și Vasile Flueraș, angajat magazin articole sportive.

Deși zăpada a început să se topească, nu va mai dura mult până un nou strat se va așeza pe derdelușuri, mai ales că este de așteptat un val de ninsori la finalul săptămânii, norocoși fiind români din sud, în special cei din București.

Autorul recomandă:

Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile