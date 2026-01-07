Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Este posibil să existe o înțelegere între SUA, Rusia și China legat de evenimentele din Venezuela”

Andrei Rosz
07 ian. 2026, 22:45, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum doctrina Monroe, acceptată de europeni, nu este agreată de marile puteri ale momentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Eu îl înțeleg pe domnul Trump, că dacă aș fi în locul lui aș gândi la fel, n-aș face la fel. Dar de gândit gândesc la fel. Și anume, domnule, unde America rămâne să aibă o influență fără concurent? Emisfera vestică este locul de unde au plecat și locul unde trebuie să se întoarcă. Numai că de data aceasta contextul internațional este diferit.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum doctrina Monroe, acceptată de europeni, nu e agreată de marile puteri ale momentului.

„Eu cred că de fapt e posibil… Hai să luăm această ipoteză în discuție. Este posibil ca în spate să fie o înțelegere între cei trei mari ai momentului. De aceea am spus că trebuie să ne ducem, probabil, ca să găsim explicații, ne ducem la Anchorage sau dacă ne ducem la Seul. Amintesc, la Anchorage a avut loc întâlnirea… (n.r. întâlnirea dintre Trump și Putin, din 15 august 2025, Alaska). E o înțelegere care nu este detaliată, nu este dusă până la capăt, dar niște principii… E secretă categoric și este o înțelegere în care, probabil, i s-a spus… Eu îl înțeleg pe domnul Trump, că dacă aș fi în locul lui aș gândi la fel, n-aș face la fel. Dar de gândit gândesc la fel. Și anume, domnule, unde America rămâne să aibă o influență fără concurent? Emisfera vestică este locul de unde au plecat și locul unde trebuie să se întoarcă. Numai că de data aceasta contextul internațional este diferit. Și dacă spaniolii, vechile imperii coloniale, portughez, britanic etc au acceptat Doctrina Monroe și au zis bine, foarte bine, ăsta e al vostru, al Americii, nu ne mai băgăm… Cei care sunt acum marii jucători și nu mai sunt, ăia vechi, sunt rușii, sunt chinezii, în special. Ei spun că nu se poate chiar așa.”, a explicat politicianul.

