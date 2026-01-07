Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Trump se va grăbi să ia Groenlanda înainte de alegerile din SUA de anul acesta”

Adrian Severin: „Trump se va grăbi să ia Groenlanda înainte de alegerile din SUA de anul acesta”

Cătălin Costache
07 ian. 2026, 23:00, Marius Tucă Show

În ediția din 7 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe Adrian Severin a făcut un pronostic geopolitic legat de intențiile Statelor Unite față de Groenlanda, afirmând că administrația Trump ar putea accelera acest demers înaintea alegerilor de anul acesta din SUA. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Severin a susținut că o eventuală preluare a Groenlandei nu ar implica o ocupație militară clasică, ci ar fi realizată într-o formă simbolică și procedurală, menită să legitimeze controlul american. Potrivit acestuia, Trump ar urmări să obțină un rezultat strategic major într-un timp scurt, pentru a-l folosi ca argument politic intern.

Adrian Severin: „Dacă vreți să vă fac un pronostic, deși nu îmi plac pronosticurile, eu cred că Statele Unite vor lua Groenlanda. Se va întâmpla în limitele mandatului lui Trump. Cred că se va grăbi să fie înainte de midterm election (n.r. alegerile generale din SUA, care au loc la jumătatea mandatului prezidențial), adică vorbim de câteva luni. Nu se va duce să ocupe militar Groenlanda, ci va trimite câțiva soldați care să păzească cabinele de vot.”

