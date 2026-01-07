Prima pagină » Actualitate » Ofertă ireală într-un oraș din România. Prețul infim cu care se vinde un apartament renovat și mobilat complet, scos la vânzare acum, în 2026

07 ian. 2026, 22:42
Într-o perioadă în care prețurile locuințelor se majorează constant, o ofertă din Lipova, județul Arad, pare desprinsă dintr-un alt film. Astfel, un apartament complet renovat și mobilat se poate cumpăra la prețul de doar 7.000 de euro, un preț ce atrage atenția celor cu buget redus sau a celor care caută o investiție rapidă. Unde mai pui că, locuința este gata de mutat și vine la pachet cu dotările moderne necesare pentru confortul zilnic.

Apartamentul are o suprafață utilă de 44 de metri pătrați, dar și o suprafață construită de 77 de metri pătrați. El se vinde complet mobilat, exact așa cum apare în fotografiile puse la dispoziție de proprietar. Prin urmare, viitorii cumpărători nu trebuie facă nicio investiție suplimentară pentru a se muta imediat.

Apartamentul are bucătărie, debara, două holuri, o sufragerie spațioasă, un dormitor luminos și o baie cu cadă. De asemenea, apartamentul are un balcon închis, foarte util atât pentru depozitare, cât și pentru extinderea spațiului de locuit.

Conform anunțului, proprietatea se află în cartierul Aurel Vlaicu nr. 6, cu acces din strada Petru Maior, la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje. Printre dotările și îmbunătățirile locuinței, sun geamurile de termopan, aragaz cu hotă, cuptor cu microunde și robinet cu încălzire instant în bucătărie.

De asemenea, baia este echipată cu boiler electric, iar pentru confortul verii, locuința are și aer condiționat cu invertor. Încălzirea se realizează printr-o sobă de teracotă pe lemne.

