Prima pagină » Actualitate » George Simion cheamă românii la protest, la început de an: „Joi, 15 ianuarie, la Statui”

George Simion cheamă românii la protest, la început de an: „Joi, 15 ianuarie, la Statui”

07 ian. 2026, 22:19, Actualitate

George Simion, liderul AUR, a publicat pe pagina sa de Facebook, un video în care cheamă românii la protest, la început de an. „Joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, la Statui”. 

George Simion cheamă românii să iasă în stradă și să își strige nemulțumirile. De asemenea, George Simion a spus și ce planuri mai are acum, la început de an 2026.

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00, ne vedem în Piața Universității la Statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi de rețele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă. Luptați pentru ce e al vostru. Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare. Noi pregătim mai multe acțiuni publice, da, mergem în America, da, poate unii dintre voi nu sunteți de acord, dar în general, cei din curentul globalist nu sunt de acord, în actualul haos mondial, eu cred că asta este calea de urmat pentru România, o țară care se află în regim hibrid, o țară în care nu mai este democrație, în care s-au anulat alegerile, este și datoria voastră care m-ați susținut, să ducem bătălia asta până la capăt. Tocmai de aceea acceptăm să participăm la acțiunea conservatoire, la mitingul organizat de acțiunea conservatoire împotriva legii Vexler și la orice alt protest. Implicați-vă și voi. Pentru anul 2026, toți membrii din anii trecuți ai AUR trebuie săși reconfirme calitatea de membru în luna ianuarie, începând cu data de 1 ianuarie, ți pe aplicație. Noi, pe 24 ianuarie vom face o acțiune fără precedent, o acțiune pilot pentru repatrierea românilor, care vizează anul acesta, dar și anii care vin. Vom fi în 40 de comunități din diaspora, unde lansăm acest proiect, Înapoi acasă”, pentru a aduce o parte din românii plecați peste hotare înapoi acasă. Este de datoria voastră să vă implicați”, a spus George Simion în postarea sa. 

George Simion: Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin

