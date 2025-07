FOTO / Ozana Barabancea, despre copiii săi. ”Asta e foarte MIȘTO”

”Fizic îmi seamănă Andrew și temperamental îmi seamănă Gloria”, a mărturisit Ozana Barabancea.

Despre fiica sa, Gloria, artista a spus:

”Asta e foarte mișto! Trebuie și vreau să spun ceva! Deci când eram eu pe masa de naștere s-au făcut injecțiile pentru adormire și eu cred că eram un pic emoționată și am zis: „Să aveți grijă de fata asta pentru că o să alinieze națiuni întregi”. Și am mai zis un alt lucru pe care nu pot să vi-l zic, pentru că mi se pare… În fine, dar asta cu „atenție la fata asta pentru că o să alinieze națiuni întregi”. Și am ținut minte, adică fii atentă, n-a trecut prin viață și chiar după ce m-am trezit din operație, după naștere, am ținut minte ce am spus și mi-am notat. Deci cam așa e Gloria”.

Despre fiul său, Andrew, Ozana Barabancea a declarat:

”Andrew este mai boem, mai introvertit. E un bărbat foarte frumos. Eu mi-am dorit să fie frumos ca ta-su și deștept ca mine. Așa a ieșit. Este un tip atât de discret și atât de… în banca lui”.

”Eu nu sunt mămica protectoare, nu. Ei au libertatea să-și facă viața cum vor ei. Adică nu…”, a încheiat aceasta.