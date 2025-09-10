Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Transformarea incredibilă de LOOK prin care a trecut Ozana Barabancea. Cum arăta în urmă cu 10 ani și cum arată acum

10 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Galerie Foto 30
Ozana Barabancea, în vârstă de 55 de ani, a trecut printr-o transformare de look incredibilă. Dovadă stau imaginile postate de artistă în mediul online.

Ozana Barabancea este o apreciată artistă lirică. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, prezentată de Alina Pușcaș și Pepe. În ultima perioadă de timp, vedeta a trecut printr-o transformare radicală de look. Ozana Barabancea a slăbit spectaculos după ce și-a făcut o operație de micșorare a stomacului.

În plan personal, Ozana Barabancea a fost căsătorită cu Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat. Din mariajul cu acesta, Ozana Barabancea are doi copii, un băiat care se numește Andrew și o fată, Gloria.
În ultima vreme, Ozana Barabancea a trecut printr-o schimbare radicală de look. Aceasta a slăbit și afișează o siluetă demnă de invidiat.

Pe contul său de pe o rețea de socializare, Ozana Barabancea a postat un colaj în care apare așa cum arăta în urmă cu zece ani, dar și cum arată în prezent. Schimbarea este mai mult decât vizibilă.

”2015 versus 2025. Au trecut ani! Da! S-au intâmplat multe lucruri! Operatii de stomac, slabit, ingrășat, operație de montare a inelului gastric, operatie de demontare a inelului gastric, operatie de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit si masa musculară a rămas nealterată! Vreau sa traiesc frumos! Am renunțat in primul rând la ZAHAR!!!! Pielea mi-e mai fina si mult mai tânără! Mulțumesc, Metabolika Romania pentru ca mi-ai scos otrava din alimentație! Adio Zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate! Gandiți-vă ce băgați in stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit Zahar! Stomacul nu e coș de guno! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!!!”, a scris artista în mediul online.

 

