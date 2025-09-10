FOTO / Transformarea incredibilă de LOOK prin care a trecut Ozana Barabancea. Cum arăta în urmă cu 10 ani și cum arată acum

Transformarea incredibilă de look prin care a trecut Ozana Barabancea. ”Pielea mi-e mai fina si mult mai tânără”

Pe contul său de pe o rețea de socializare, Ozana Barabancea a postat un colaj în care apare așa cum arăta în urmă cu zece ani, dar și cum arată în prezent. Schimbarea este mai mult decât vizibilă.

”2015 versus 2025. Au trecut ani! Da! S-au intâmplat multe lucruri! Operatii de stomac, slabit, ingrășat, operație de montare a inelului gastric, operatie de demontare a inelului gastric, operatie de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele. Dar acum am slăbit si masa musculară a rămas nealterată! Vreau sa traiesc frumos! Am renunțat in primul rând la ZAHAR!!!! Pielea mi-e mai fina si mult mai tânără! Mulțumesc, Metabolika Romania pentru ca mi-ai scos otrava din alimentație! Adio Zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate! Gandiți-vă ce băgați in stomacul vostru! Scăpați de acest gunoi alimentar numit Zahar! Stomacul nu e coș de guno! Stomacul meu să-mi fie ALTAR!!!”, a scris artista în mediul online.