FOTO / Unde și ce studiază fiul Biancăi Brad. ”E o ȘTIINȚĂ mai nouă”

Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, a ofeit detalii despre fiul său, Luca, în vârstă de 20 de ani. Tânărul studiază în străinătate.



Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost câștigatoare a unui concurs de Miss – ”Miss Prințesa Frumuseții”, imediat după Revoluția din 1989. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.

Bianca Brad este mama unui băiat, Luca. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă. În urmă cu zece ani, în anul 2015, actrița Bianca Brad a fost diagonsticată cu o boală cruntă – cancer la sân.

Bianca Brad a oferit câteva amănunte despre fiul său pentru click.ro. Luca are 20 de ani și studiază în Italia.

Unde și ce studiază fiul Biancăi Brad. ”Au fost niște examene grele”

”Este frumos, emoționant, uimitor. Când mă uit în urmă la toate câte s-au întâmplat…Sunt foarte fericită pentru el pentru că a terminat primul an de facultate cu brio, studiază în străinătate, la Bologna, în Italia, Genomica, e o știință mai nouă, de viitor, o ramură care se va dezvolta și este necesară, se pot rezolva multe probleme de sănătate. Au fost niște examene grele, la unul dintre ele, din 40 de studenți au fost doar 10 care au luat. El face 3 ani de facultate, după care 2 ani de Master”, a explicat Bianca Brad.



Pentru aceeași sursă, Bianca Brad a făcut declarații și despre starea sa de sănătate din prezent:

”Slavă Domnului mă simt bine, tocmai am refăcut o parte din analize și e bine. Au trecut 10 ani de când a fost pus diagnosticul și 4 ani de la operație. Am fost un pacient rebel și povestea mea e puțin diferită. Nu mai țin o dietă la fel de drastică ca atunci, atunci beam sucuri verzi și a fost extrem de greu și de dificil dar într-un fel, datorită lui Luca am avut forța asta pentru că a fost extrem de greu, extrem de greu. Plângeam de foame, de frustrare, scopul meu era să câștig timp de calitate cu copilul meu, el mi-a dat forță, mă încuraja. Am vrut să trăiesc pentru el, să stăm mai mult timp împreună, era micuț când am aflat diagnosticul. Nu că mi-am plâns de milă dar sigur că mi s-a părut nedrept. Mă gândeam că o să rămână fără mamă, nu o să-l mai văd, că este strigător la cer”.