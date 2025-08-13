Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Geanina Ilieș face mărturisiri dureroase despre SEPARAREA de cel care i-a fost soț. ”Eu nu am crezut că o să se întâmple lucrurile astea”

13 aug. 2025, 14:30, Showbiz
Galerie Foto 24
Geanina Ilieș, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre separarea de cel care i-a fost soț, Irinel Varga, împreună cu care are un fiu, Patrick.

Geanina Ilieș a fost prezentatoare a show-ului ”Gospodar fără pereche”, de la postul de televiziune Pro TV. În prezent, aceasta lucrează la postul de televiziune Antena Stars.

În plan personal, Geanina Ilieș a devenit mămică de tânără, la numai 21 de ani. Vedeta are o relație extraordinară cu fiul ei, Patrick.Băiatul este rezultatul mariajului pe care vedeta l-a avut cu omul de afaceri Irinel Varga, cu care s-a căsătorit când avea 18 ani și de care s-a separat în nul 2011.

Invitată la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Geanina Ilieș a vorbit depre divorțul de cel care i-a fost soț și despre cum a fost fiul lor afectat de acest lucru.

„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru. Nici lui Patrick nu i-am spus. Au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, a declarat Geanina Ilieș, potrivit revistei Unica.

„Mi-am dat seama că singura evadare a mea a fost Dumnezeu. Tot timpul mă rugam să fie bine. Eu nu am crezut că o să se întâmple lucrurile astea. Am crezut foarte mult în familie și nu voiam să sufere nimeni. Dar m-a făcut și mai puternică situația asta. Nu aș putea să vorbesc despre o persoană care a luat o astfel de decizie, să nu mai aibă nicio legătură cu copilul lui din anumite motive, pentru că, până la urmă, nu știu ce a fost în sufletul lui și nu condamn pe nimeni. L-am iertat. Știu că a regretat foarte mult lucrul acesta, pentru că m-a sunat. Mi-a spus că e foarte mândru de Patrick și de mine, că îi pare rău că a pierdut această legătură cu Patrick și că își dorește foarte mult să vorbească cu el”, a adăugat vedeta TV.

 

