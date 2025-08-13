FOTO / Geanina Ilieș face mărturisiri dureroase despre SEPARAREA de cel care i-a fost soț. ”Eu nu am crezut că o să se întâmple lucrurile astea”

Geanina Ilieș, în vârstă de 39 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre separarea de cel care i-a fost soț, Irinel Varga, împreună cu care are un fiu, Patrick.
Geanina Ilieș a fost prezentatoare a show-ului ”Gospodar fără pereche”, de la postul de televiziune Pro TV. În prezent, aceasta lucrează la postul de televiziune Antena Stars.
Invitată la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Geanina Ilieș a vorbit depre divorțul de cel care i-a fost soț și despre cum a fost fiul lor afectat de acest lucru.
„Nu cred că a apucat să-l afecteze divorțul, pentru că era foarte mic. Avea vreo 2 ani jumate – 3, dacă nu mă înșel. Ușor, ușor, a înțeles, că nu mai există partea asta paternă. Nu mai păstrează legătura, el a ales să nu mai păstreze legătura. Eu nu am vorbit niciodată despre tatăl lui Patrick, din punctul ăsta de vedere, pentru că, indiferent ce a fost, este tatăl lui și eu respect foarte mult acest lucru. Nici când eram foarte supărată pe el nu am făcut acest lucru. Nici lui Patrick nu i-am spus. Au fost momente în care poate eu în fața lui zâmbeam, dar mă închideam în cameră și plângeam, dar a trecut. M-am ajutat eu, pe mine, cu foarte multe lucruri”, a declarat Geanina Ilieș, potrivit revistei Unica.
„Mi-am dat seama că singura evadare a mea a fost Dumnezeu. Tot timpul mă rugam să fie bine. Eu nu am crezut că o să se întâmple lucrurile astea. Am crezut foarte mult în familie și nu voiam să sufere nimeni. Dar m-a făcut și mai puternică situația asta. Nu aș putea să vorbesc despre o persoană care a luat o astfel de decizie, să nu mai aibă nicio legătură cu copilul lui din anumite motive, pentru că, până la urmă, nu știu ce a fost în sufletul lui și nu condamn pe nimeni. L-am iertat. Știu că a regretat foarte mult lucrul acesta, pentru că m-a sunat. Mi-a spus că e foarte mândru de Patrick și de mine, că îi pare rău că a pierdut această legătură cu Patrick și că își dorește foarte mult să vorbească cu el”, a adăugat vedeta TV.