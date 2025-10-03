Prima pagină » Diverse » Showbiz » În posesia cui au rămas lucrurile personale ale jurnalistei Ioana Popescu, după decesul fulgerător. Ce a dezvăluit iubitul ei

03 oct. 2025, 13:58, Showbiz
În posesia cui au rămas lucrurile personale ale jurnalistei Ioana Popescu / foto: capturi Antena Stars

Jurnalista Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Despre moartea jurnalistei s-a aflat la aproape o săptămână distanță, iar înmormântarea a avut loc recent, pe 1 octombrie 2025. După decesul fulgerător, iubitul ei, Mihai, a dezvăluit ce s-a întâmplat cu lucrurile personale ale jurnalistei.

Iubitul jurnalistei a susținut că nu are acces la telefonul mobil al ei, mai ales că dispozitivul pare de negăsit. Nici apropiații jurnalistei nu știu unde ar putea să se afle. Mihai, bărbatul care i-a fost alături în ultimele săptămâni de viață, a mărturisit și ce s-a întâmplat cu lucrurile personale ale Ioanei Popescu.

Iubitul ei a mai mărturisit că nicio rudă nu s-a prezentat la înmormântarea Ioanei Popescu. De altfel, lucrurile personale ale jurnalistei se află în posesia lui. Urmează să decidă dacă le va preda autorităților sau rudelor femeii.

„Informații nu am avut, eu nu am acces la telefonul ei. (…) Mi-au predat lucrurile ei personale. Am de gând să le predau familiei sau unei rude sau poliției, nu știu. Nimeni nu are acces la telefon (…) Mătușa dânsei nici nu a venit la înmormântare (…) Nu știe nimeni despre acea mătușă, nu știe nimeni cum o cheamă. Avea rude, dar nu au venit”, a spus Mihai, în cadrul unei emisiuni TV, arată BZI.

Ioana Popescu a fost înmormântată miercuri, pe 1 octombrie 2025

Funeraliile au fost organizate de Mara Bănică.

„S-a terminat înmormântarea Ioanei și vreau să le mulțumesc oamenilor care au venit. Pe mulți dintre ei nu îi cunoșteam, dar Dumnezeu să o ierte și să-i odihnească sufletul acolo cum știe El mai bine și să ne ierte pe toți până la urmă, că așa e viața… ce să facem. Moartea face și ea parte din viață, că e devreme, că e târziu. Vă mulțumesc celor care ați venit, celor care ați aprins o lumânare, care ați avut un gând bun pentru un om pe care poate nu l-ați cunoscut, dar nici nu mai contează, rugăciunile ajung acolo în cer la Dumnezeu și sunt cele mai importante”, a transmis Mara Bănică.

Ioana Popescu a fost înmormântată la data de 1 octombrie 2025, la Cimitirul Berceni 2. În ziua când a fost condusă pe ultimul drum, au avut loc și disensiuni. Vezi AICI detaliile.

