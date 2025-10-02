Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei

Averea Ioanei Popescu este estimată la sute de mii de euro. Acest subiect stârnește însă tensiuni, după moartea jurnalistei. Astfel, vila și apartamentul lăsate în urmă deschid un nou capitol al moștenirii.

Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani, lăsând în urmă nu doar durere, ci și un șir întreg de întrebări legate de patrimoniul său. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana a rămas stabilă în plan financiar, iar asta datorită unor proprietăți valoroase.

Cu toate că a traversat multe momente dificile, averea Ioanei Popescu indică faptul că jurnalista nu a dus lipsă de stabilitate financiară. Aceasta moștenise de la mama sa o parte dintr-o vilă aflată în zona Mihai Bravu din București, evaluată la circa un milion de euro.

Conform Cancan.ro, partea Ioanei, dobândită după moartea mamei sale, a fost estimată la circa 280.000 de euro. Această vilă provenea din patrimoniul bunicii ei, fiind lăsată moștenire celor două fiice ale ei, adică mama Ioanei și sora acesteia.

În afară de vilă, jurnalista mai avea și un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu, o altă proprietate care completează tabloul moștenirii.

De-a lungul timpului, Ioana Popescu a avut tensiuni cu mătușa sa, cealaltă copropietară a vilei din Mihai Bravu. Ioana Popescu ar fi încercat să o convingă să vândă proprietatea, dar toate tentativele s-au lovit de refuzuri ferme.

Acum, după moartea Ioanei Popescu, vila ar urma să îi revină integral mătușii sale, care, la rându-i, are două fiice. Aceleași surse indică faptul că și apartamentul din Brâncoveanu ar putea să ajungă în posesia acesteia. În aceste condiții, averea Ioanei Popescu, estimată la câteva sute de mii de euro, riscă să ajungă în posesia unei rude cu care jurnalista nu mai păstrase o legătură apropiată în ultimii ani.

Autorul recomandă:

Scandal la ÎNMORMÂNTAREA Ioanei Popescu. Iubitul regretatei vedete, gest REVOLTĂTOR lângă sicriu. Fostul logodnic a izbucnit în lacrimi

Controverse după moartea jurnalistei Ioanei Popescu. Cine va moșteni vila de 1.000.000 de euro