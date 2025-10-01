Scandal la ÎNMORMÂNTAREA Ioanei Popescu. Iubitul regretatei vedete, gest REVOLTĂTOR lângă sicriu. Fostul logodnic a izbucnit în lacrimi

Regretata jurnalistă Ioana Popescu este înmormântată miercuri 1 octombrie, la Cimitirul Berceni 2, iar prietenii și apropiații s-au adunat la capelă, unde i-au adus un ultim omagiu și au depus coroane de flori. Atmosferă încărcată, tristă, a fost perturbată de fostul prezența fostului iubit al vedetei, care a avut o reacție revoltătoare chiar lângă sicriul acesteia.

Apropiați ai jurnalistei Ioanei Popescu au ajuns la capela Cimitirului Berceni 2, pentru a-și lua rămas bun de la vedeta care s-a stins din viață, în urmă cu o săptămână, la doar 47 de ani.

Lângă sicriul unde odihnește trupul neînsuflețit, au fost depuse mai multe coroane de flori, alături de mesaje de „adio”.

Iubitul Ioanei Popescu, reacție nervoasă la înmormântare

O prezență neașteptată la căpătâiul Ioanei Popescu a fost partenerul acesteia, care a început să se certe cu o prietenă a vedetei, în capelă, lângă sicriu, notează CANCAN. Acesta ar fi fost supărat deoarece prietenii Ioanei Popescu nu i-ar fi dat bani și chiar a început să înjure.

Cunoscut sub numele de scenă DJ Mist, fostul iubit al jurnalistei a declarat că este foarte supărat deoarece nimeni nu a fost dispus să-l ajute financiar.

Fostul logodnic al vedetei, răpus de durere

La Cimitirul Berceni 2 și-a făcut apariția și fostul logodnic al Ioanei Popescu, Ion Lőrincz, care, răpus de durere, a izbucnit în lacrimi, în timpul slujbei religioase, în memoria femeii pe care a iubit-o. Acesta a depus o coroană cu flori albe, lângă trupul Ioanei Popescu.

Colegii din presă, în lacrimi la înmormântarea Ioanei Popescu

Colegi din presă și prieteni au venit pentru a plânge dispariția jurnalistei și a o conduce pe ultimul drum. Mara Bănică, buna prietenă a Ionei Popescu, și cea care a organizat funeraliile, a adus mai multe pachete pentru a le împărți apropiaților, în amintirea regretatei vedete.

FOTO/VIDEO: Gândul

