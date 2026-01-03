Irina Petrea, alias Supernanny, trăiește o adevărată dramă. Cât de puternic a afectat-o faptul că nu a avut copii

Irina Petrea a primit un diagnostic crunt, infertilitate primară, iar din această cauză nu a putut avea copii. Acest lucru a afectat-o imens, pentru că a fost și o perioadă în viața ei când dorea să fie mamă mai mult decât orice pe lume, însă terapia a ajutat-o să se împace cu această idee.

În urmă cu ceva timp, psihoterapeuta mărturisea că suferă de infertilitate primară, diagnostic care a împiedicat-o să aibă copii. La un moment dat, ea și partenerul său de viață au luat în calcul scenariul de a adopta un copil, însă nu au reușit să se mai pună de acord în legătură cu acest subiect.

Cât de afectată a fost Irina Petrea

Ea a povestit cum diagnosticul de infertilitate a venit ca o lovitură emoțională. În ciuda acestei dureri, ea a acceptat că, deși oamenii pot face tot ce le stă în putere, în cazul copiilor „este o chestiune de voință divină”.

„A fost cea mai mare lovitură pe care am primit-o. Când se aliniaseră toate rățuștele, când aveam partenerul, banii, maturitatea, tot ce trebuie. Și chiar uterul meu era descris ca uterul unei fete de 20 de ani.

În pofida faptului că erau acolo toate datele, și doctorii erau frustrați, nu doar eu, toate datele să se întâmple, nu s-a întâmplat. Pentru că da, copiii sunt de la Dumnezeu și oricât facem noi, dacă așa a fost scris, dacă asta a fost dorința Lui, am acceptat, dar cu greu”, a spus psihoterapeutul, în cadrul emisiunii ’40 de întrebări cu Denise Rifai.

A încercat să adopte un copil

În trecut, Irina Petrea a vrut să adopte un copil, dar nu a mai reușit să-și îndepliească dorința.

,,Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei. Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. (…)

Soțul meu lucrează foarte mult în afară. Au fost ani în care ne-am văzut trei săptămâni adunate cap-la-cap într-un an. E nevoie de foarte multă încredere. Există încredere. În astfel de relații, fără încredere nu există nimic. Mi-a fost alături în toate momentele cheie ale vieții mele”, a declarat vedeta în trecut.