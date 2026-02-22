USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”

Reprezentanții USR au transmis pe Facebook, duminică, 22 februarie 2026, că va fi depusă o sesizare la CNA, după ce seara trecută, la un post de televiziune, unul dintre invitați „a înjurat și calomniat” și „a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”.

„Aseară s-a întrecut orice limită. USR va sesiza CNA. În direct, sâmbătă seară, la o emisiune la postul România TV, unul dintre invitații din studio a înjurat și calomniat toată emisiunea și a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște. Această violență verbală este inacceptabilă pe micul ecran, iar USR va sesiza CNA”, se arată în mesajul notat de reprezentanții USR pe pagina oficială de Facebook.

Deputatul USR Iulian Lorincz: „S-a întrecut orice limită”

Deputatul USR Iulian Lorincz a detaliat, seara trecută, cum ar fi descurs lucrurile în studioul de televiziune.

„Tocmai am ieșit de la o emisiune la România TV. Cred că USR trebuie să folosească toate pârghiile posibile pentru a comunica cu cetățenii. Motiv pentru care participăm la aproape toate emisiunile unde USR este invitat. Această decizie vine și cu riscul de a fi calomniați de unii invitați din platou.

Totuși, astăzi s-a întrecut orice limită.

Dl. Dumitru Pelican, după ce a înjurat și calomniat toată emisiunea, mi-a spus că, noi, USR-iștii ar trebui să fim împușcați. Da, ați citit bine. Să fim împușcați. Este o amenințare fără scrupule, în direct.

După ce am condamnat violența verbală și atitudinea jenantă pe care a avut-o acest domn, mi-a spus că mă scoate din platou să mă bage cu capul în zăpadă.

Este absolut inacceptabil ca asemenea persoane să aibă o voce în fața micului ecran.

Alături de colegii mei din USR vom sesiza CNA”, a spus el.

Sursă foto: Facebook USR