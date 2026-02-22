Acuzații incredibile în dosarele Epstein la adresa fostului prinț Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea. Fostul premier Gordon Brown a cerut poliției să investigheze dacă Andrew Mountbatten-Windsor a folosit avioane RAF și baze militare pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein. Scrisorile trimise către mai multe forțe de ordine conțin „informații noi” în acest caz.

Fostul prim-ministru britanic Gordon Brown a solicitat deschiderea unei anchete polițienești pentru a stabili dacă fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor ar fi utilizat avioane finanțate din bani publici și baze ale Forțelor Aeriene Regale pentru întâlniri private cu Jeffrey Epstein.

Potrivit unei investigații publicate de The Telegraph, Brown a trimis scrisori către șase forțe de poliție din Anglia, cerând ca funcționari publici să fie audiați în legătură cu perioada în care Andrew Mountbatten-Windsor a ocupat funcția de trimis comercial al Regatului Unit, între 2001 și 2011. O parte din acest interval s-a suprapus cu mandatul lui Brown la Downing Street.

Fostul premier a cerut și o analiză completă a costurilor suportate de contribuabili pentru acest rol, precum și a oricăror dovezi care ar putea lega activitatea oficială a lui Andrew Mountbatten-Windsor de relația sa cu Epstein.

Scrisorile, fiecare având cinci pagini, au fost transmise poliției din Londra, Surrey, Sussex, Thames Valley, Norfolk și Bedfordshire, conținutul lor nefiind făcut public. Brown a confirmat doar că acestea conțin „informații noi și suplimentare”.

Acuzații grave la adresa lui Andrew Mountbatten-Windsor

Conform dezvăluirilor, Brown și-a exprimat îngrijorarea profundă că fostul prinț ar fi folosit zboruri charter ale RAF pentru deplasări personale care ar fi putut implica întâlniri cu Epstein și că, în timpul acestor călătorii, ar fi putut divulga informații confidențiale, într-o utilizare considerată „total inacceptabilă” a fondurilor publice.

În perioada respectivă, Andrew Mountbatten-Windsor era cunoscut sub porecla „Airmiles Andy”, din cauza folosirii frecvente a zborurilor finanțate de stat pentru deplasări private sau de afaceri, adesea în completarea unor angajamente guvernamentale.

Gordon Brown consideră că relația apropiată dintre cei doi ridică suspiciuni serioase că infrastructura militară britanică ar fi fost utilizată pentru a facilita întâlniri cu Epstein.

Amintim că Andrew Mountbatten-Windsor a fost acuzat de abuz sexual de către Virginia Giuffre, care avea 17 ani la momentul faptelor și care ar fi fost prezentată acestuia de Epstein, acuzații negate constant de fostul prinț.

Fostul premier a cerut poliției să interogheze oficiali din patru departamente guvernamentale, Ministerul Apărării, Departamentul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Externe și Trezoreria, pentru a clarifica eventualele legături dintre activitatea guvernamentală a fostului prinț și finanțatorul discreditat.

Vizita lui Epstein și Maxwell din decembrie 2000 la domeniul regal de la Sandringham

Brown este, de asemenea, preocupat de un zbor efectuat în decembrie 2000 de un avion Gulfstream care îi transporta pe Epstein și pe Ghislaine Maxwell, aeronava aterizând la baza RAF Marham din Norfolk. Informația a fost dezvăluită de The Telegraph în urmă cu peste un deceniu.

Documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că avionul a aterizat inițial la Luton pe 6 decembrie, iar a doua zi a zburat către RAF Marham, cu doi pasageri suplimentari, dintre care unul este menționat doar ca o „femeie” fără nume. Ulterior, Epstein și Maxwell s-ar fi deplasat către domeniul regal de la Sandringham, unde ar fi fost primiți de Andrew Mountbatten-Windsor.

Publicul a aflat despre rolul presupus al fostului prinț în facilitarea accesului la baza militară abia după publicarea dosarelor Epstein. E-mailurile incluse în aceste documente arată inclusiv schimburi de mesaje în care Maxwell încerca să minimalizeze informațiile apărute în presă.

„Cred că asta e o prostie și nu e adevărat și ar trebui să spui asta”, i-a transmis ea unui jurnalist. Răspunsul a fost: „Tocmai am vorbit cu Larry, e adevărat”. „La naiba…”, a replicat Maxwell.

Având în vedere utilizarea aparentă a infrastructurii militare britanice, Brown a cerut poliției să verifice dacă Epstein a avut acces la baze RAF și după condamnarea sa din 2008 pentru solicitare de prostituție infantilă în Florida.

Scrisorile lui Brown fac referire și la o fotografie a fostului prinț la Sandringham, întins pe genunchii unor oaspeți anonimi, flancat de Maxwell, descrisă drept „locotenentul” lui Epstein.

Dosarele Epstein indică nivelul profund al implicării Casei de York în relația cu acesta. E-mailurile sugerează că Epstein și asociații săi au încercat să exploateze „aura și accesul” fostului prinț în calitatea sa de trimis comercial, în timp ce îl atrăgeau cu oferte de companie feminină și oportunități financiare.

Andrew Mountbatten-Windsor, anchetat pentru abuz în serviciu în Marea Britanie

Andrew Mountbatten-Windsor este anchetat sub suspiciunea de abuz în serviciu, după apariția unor e-mailuri care ar indica transmiterea de informații sensibile către Epstein. Brown consideră că utilizarea a sute de mii de lire sterline din bani publici pentru aceste deplasări ar putea agrava gravitatea faptelor.

În documentele transmise poliției, fostul premier a inclus o listă extinsă de aeroporturi britanice utilizate de Epstein, printre care Edinburgh, Belfast, Liverpool, Birmingham, Norfolk, Gatwick, Heathrow, Luton și Stansted. El solicită audierea personalului aeronautic și predarea tuturor documentelor deținute de Ministerul Apărării.

Brown a declarat că este profund îngrijorat de posibila complicitate a statului britanic în infracțiunile lui Epstein, afirmând că „rolul nerecunoscut” al Regatului Unit în această saga „este de departe cel mai mare scandal dintre toate”.

Amintim că fostului prinț i-au fost retrase titlurile regale anul trecut, iar acum riscă pierderea poziției în linia de succesiune, în urma unei intervenții fără precedent a Downing Street. Sâmbătă, poliția a continuat perchezițiile la fosta sa reședință, Royal Lodge.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că este „o practică standard” ca aeronave private sau comerciale să utilizeze aerodromurile RAF, „sub rezerva unor taxe care acoperă toate costurile”, precizând că aprobarea este acordată doar dacă nu afectează securitatea sau operațiunile militare.

