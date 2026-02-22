Ion Cristoiu: Dublă minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a menționat despre „dubla minciună a lui Nicușor Dan despre relația dintre România și S.U.A.”.

„Indiscutabil, vizita în SUA a lui Nicușor Dan a fost mai mult decât un eșec. A fost un dezastru. În sine, poate fi considerată o vizită normală. Prin raportare la ceea ce și-a propus Nicușor Dan să realizeze, și anume să transmită în țară semnale, dovezi că totul e perfect în relația cu SUA, că Donald Trump îl iubește, că mai are un pic și în înfiază ca nepoțel. Toate aceste lucruri nu s-au realizat. Dimpotrivă, din cauza acelei nenorocite formulări, „prim-ministrul Dan”. (…) Eu nu cred că a spus „prim-ministru”, că nu-l recunoaște pe Nicușor Dan ca președinte, că altfel nu-i dădea, invitat, nici viză să intre în SUA. În viață sunt momente din acestea.

(…) Dacă nu era această coborâre la nivel de prim-ministru, care, sigur, suveraniștii, opoziția, adversarii lui Nicușor Dan au rostogolit-o. (…) De regulă, în bătăliile mediatice, în bătăliile pentru influențarea opiniei publice, asemenea sintagme se duc. (…) Este acel gen de fapt indiscutabil, văzut de toată lumea și care se duce. Din acest punct de vedere a fost un dezastru”, a spus Ion Cristoiu.

„Se încearcă o acoperire a dezastrului”

„Poate că în acest plan sau o strategie de recâștigare a încrederii Americii, a îmbunătățirii a relațiilor, poate că a fost bine că s-a dus. Dar scopul pentru care s-a dus, și anume să arate românilor că el este ținut în brațe de Donald Trump, a fost un dezastru. Așa cum cunosc din 1990 până acum, când președinții care au mare influență în presă (…) se încearcă o acoperire sau o îmbălsămare a dezastrului prin tot felul de manipulări.

Una din acestea este afirmația că după vizită s-a produs o îmbunătățire, o schimbare a americanilor față de România. Cel care ne-a spus asta a fost însuși Nicușor Dan. (…) Și-a făcut un obiectiv din a susține până la această vizită că relația este perfectă. (…) Același personaj a susținut că ceea ce adversarii lui consideră ca fiind o neîncredere, o răcire a relațiilor dintre România și SUA, nu sunt adevărate, ci că totul e bine. Deci, când a mințit Nicușor Dan? Când spunea că nu e nicio problemă sau acum când spune că în urma vizitei s-a schimbat? Deci este o contradicție. Când a mințit, înainte sau acum? După părerea mea, el a mințit înainte, pentru că relațiile erau încordate. A mințit și acum, pentru că nu a schimbat cu nimic această vizită, neîncrederea americanilor față de noi”, a conchis publicistul.

