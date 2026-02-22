Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că titulatura greșită pe care Donald Trump i-a atribuitr-o lui Nicușor Dan, făcândul pe acesta premier nu a fost întâmplătoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Și dacă ne uităm la tot tabloul, mie nu mi se pare deloc că titulatura cu care l-a gradulat, președintele Americii, Donald Trump, pe președintele României, adică l-a făcut prim-ministru nu e deloc întâmplător. Lumea încearcă să sugereze că Donald Trump la confundat, pentru că, nu-i așa, sunt mai mulți premieri acolo. Donald Trump nu i-a spus din minte, nu a citat din minte funcțiile celor prezenți. Funcțiile celor prezenți erau scrise explicit pe hârtiile din fața președintelui american. Nu te joci cu chestiunile astea, mai ales că ai atâția oameni din atâtea zone, așa de greu de pronunțat. De fiecare dată când ai asemenea personaje, te uiti atent pe hârtia aceea, pentru că numele lor nu sunt neapărat familiare președintele Statelor Unite și diferența între > și > e suficient de consistent în limba engleză, să nu o poți confunda. Dacă ne uităm la tot tabloul, nu pare că a fost întâmplător, pentru că Dondal Trump nu l-a recunoscut ca atare. Nici măcar o fotografie n-a făcut cu el. N-a avut nicio întâlnire. Ni l-au pus și într-o zonă din asta, să zic așa, aproape cel mai prost loc din sală. Deci totul sugerează că Donald Trump a transmis un mesaj.“ a explicat analistul Dan Dungaciu.