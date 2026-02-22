Prima pagină » Actualitate » Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”

Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”

22 feb. 2026, 12:08, Actualitate
Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”

Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate procesul deszăpezirii.

„Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, a anunțat Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

Conform anunțului dat, duminică, Poliția Locală a Capitalei le-a cerut firmelor de salubrizare din sectoarele 1, 3 și 5 să curețe trecerile de pietoni, pe toată lățimea zebrei, să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare, dar și să curețe zăpada de pe trotuare pe toată lățimea lor, iar scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.

Potrivit Primăriei, firmele de salubrizare trebuie să urmeze același proces și în cartiere.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, informează Primăria Capitalei.

„Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate.
Astfel că Poliția Locală a Municipiului București le-a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, să fie făcută ca la carte:

  • pe toată lățimea benzii de circulație, până la bordură și să elibereze rigola. S-a constatat că prima bandă de circulație o lasă acoperită;
  • să curețe la trecerile de pietoni pe toată lățimea zebrei, nu să facă poteci;
  • să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare;
  • să elibereze trotuarele de omăt pe toată lățimea lor;
  • scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.
  • La fel trebuie să acționeze și în cartiere.
  • Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați.
  • Până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 și 5”, este postarea de pe Facebook a autorităților.

Autorul recomandă:

Ce urmează după ninsorile care au paralizat România. Meteorologii ANM, prognoză detaliată pentru Gândul

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
11:00
Dan Dungaciu: „Eu cred că greșeala lui Trump de a-l prezenta pe Nicușor Dan ca premier nu a fost întâmplătoare“
UTILE Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”
10:47
Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea
10:30
Valentin Stan: Consiliul pentru Pace dă posibilitatea declanșării unor represiuni militare în anumite zone pentru a restabili pacea
UTILE Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar
10:03
Un expert explică ce buton de pe tabloul electric ar trebui apăsat cel puțin o dată pe lună. De ce este necesar
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”
10:00
Dan Dungaciu: „Zelenski știe că este pus într-o situație imposibilă. Dacă cedează teritorii, moare, dacă nu cedează, moare”
ȘTIINȚĂ Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
09:30
Virusul de care nu scapi niciodată. Peste 95% din populația adultă a lumii îl are în organism. Ce arată un studiu
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Surpriză! Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cum ne „sculptează” societatea dorințele intime fără să ne dăm seama
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
11:53
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
FLASH NEWS USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
11:41
USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”
SPORT La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
11:33
La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil
ACUZAȚII Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
10:57
Dosarele Epstein explodează în Marea Britanie. Prințul Andrew, acuzat că ar fi folosit avioane RAF pentru a se întâlni cu Jeffrey Epstein
SPORT Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby
10:32
Victor Angelescu le-a dat REPLICA dinamoviștilor. Ce spune și despre victoria din derby
CINEMA Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume”
10:32
Thrillerul dramatic „Scrisorile galbene” a câștigat Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin: „Acest film va fi înțeles în întreaga lume”

Cele mai noi

Trimite acest link pe