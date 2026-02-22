Firmele de salubrizare, atenționate să deszăpezească corect trei sectoare din București: ”Vor fi din nou sancționați”

Primăria Capitalei anunță că Poliția Locală le-a cerut operatorilor de salubritate din sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate procesul deszăpezirii.

„Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, a anunțat Primăria Capitalei, într-o postare publicată pe Facebook.

Conform anunțului dat, duminică, Poliția Locală a Capitalei le-a cerut firmelor de salubrizare din sectoarele 1, 3 și 5 să curețe trecerile de pietoni, pe toată lățimea zebrei, să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare, dar și să curețe zăpada de pe trotuare pe toată lățimea lor, iar scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.

Potrivit Primăriei, firmele de salubrizare trebuie să urmeze același proces și în cartiere.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, informează Primăria Capitalei.

„Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate.

Astfel că Poliția Locală a Municipiului București le-a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, să fie făcută ca la carte:

pe toată lățimea benzii de circulație, până la bordură și să elibereze rigola. S-a constatat că prima bandă de circulație o lasă acoperită;

să curețe la trecerile de pietoni pe toată lățimea zebrei, nu să facă poteci;

să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare;

să elibereze trotuarele de omăt pe toată lățimea lor;

scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.

La fel trebuie să acționeze și în cartiere.

Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați.

Până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 și 5”, este postarea de pe Facebook a autorităților.

