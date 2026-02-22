Rapid București a câștigat Cupa României la baschet feminin, după ce a învins-o în finală pe FCC Baschet UAV Arad. Rezultatul a fost 81-52 (14-14, 28-7, 25-14, 14-17), sâmbătă, în finala desfășurată în Sala Polivalentă din Sighetu Marmației.

Gruparea din Giulețti și-a trecut în palmares al treilea său trofeu în Cupa României, după cele din 1969 și 1995.

La baschet feminin s-a decis câștigătoarea Cupei României! S-a organizat și un bal caritabil

Sportivul Taylor Janee Murray, cu 19 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Claudia Monica Cuic, cu 18 p, 3 rec, 3 pd, Maxuella Marie D Lisowa Mbaka, cu 13 p, 10 rec, și Dragana Zivkovic, 10 p, s-au remarcat de la Rapid.

Taisheka Aquarius Porchia, cu 20 p, 8 rec, a fost cea mai bună de la arădence, iar Bianca Maria Fota a reușit 16 p, 4 rec.

FCC Baschet UAV Arad rămâne cu două trofee în competiție, în 2011 și 2014.

Baschetul românesc a oferit o lecție de umanitate. Comunitatea s-a adunat la Balul Caritabil „Împreună pentru Casian”, un eveniment organizat de Primăria Municipiului Sighetu Marmației împreună cu Federația Română de Baschet.

Povestea lui Casian Fabian sau îndeplinirea unui vis

A fost o seară în care performanța a făcut loc solidarității, iar aplauzele nu au fost pentru coșuri spectaculoase, ci pentru un vis.

„Casian Fabian are 15 ani și o poveste care impresionează prin forța ei tăcută. Abandonat la doar șase luni și crescut de bunici, diagnosticat cu hipoacuzie bilaterală, tulburări de vorbire și epilepsie, Casian nu și-a lăsat niciodată condiția să-i definească limitele. Elev al Școlii Gimnaziale „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” din Sighetu Marmației, învață într-o școală obișnuită, iar de opt ani este primul în clasă.

După pierderea bunicii, a rămas în grija bunicului și a mătușii sale. Nu a cerut niciodată milă. A cerut doar o șansă.

Visul lui este să studieze kinetoterapia și să îi ajute, la rândul său, pe copiii cu dizabilități să se facă bine.

În cadrul balului caritabil, Federația Română de Baschet, pein vocea preşedintei Carmen Tocală, a anunțat ă-i va oferi o bursă pentru a-și putea urma visul: acela de a studia kinetoterapia. Un copil care a luptat toată viața pentru o șansă va avea acum sprijinul de care are nevoie pentru a deveni sprijin pentru alții.

Seara a continuat cu momente artistice și o licitație plină de emoție. Au fost licitate tricoul doamnei Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet, tricourile fiecărei echipe participante la Final Four-ul Cupei României la baschet feminin, dar și tablouri oferite special pentru această cauză”, scriu cei de la FR Baschet.