Cele 6 utilizări practice ale unui stick USB. De ce acest instrument tehnologic poate fi o „comoară”

Te-ai gândit care ar putea fi utilizările practice ale unui stick USB? Acest instrument pe care stochezi fișiere poate fi utilizat pentru mai multe situații așa cum arată un expert. Instrumentul tehnologic poate fi o adevărată „comoară” la casa omului. În plus, este și ușor de transportat, având dimensiuni mici.

Este drept că, acum, există mai multe moduri prin care informațiile pot fi stocate. Multe persoane aleg să își salveze fotografiile, videoclipurile, fișierele, precum și alte date pe server sau pe platforme online de stocare unde accesul se face printr-un cont. Varianta clasică, și anume stocarea pe stick-ul USB, încă mai este folosită, accesul la date putând fi făcut chiar offline.

În primul rând, stick-ul USB poate deveni o cheie de securitate pentru PC, având posibilitatea să blochezi și să deblochezi automat dispozitivul.

Cum mai poți utiliza un stick USB

De altfel, un astfel de instrument tehnologic te-ar mai putea ajuta la scanarea și repararea calculatoarelor infectate, deoarece pe un stick USB poți instala programe antivirus portabile. De asemenea, mai pot fi instalate și sisteme de recuperare.

În plus, stickul mai poate fi folosit pentru stocarea copiilor de siguranță criptate și poți utiliza programe precum VeraCrypt.

Altfel, pot fi rulate aplicații fără instalare, precum și un sistem de operare portabil. În acest caz, trebuie să folosești programe precum Rufus sau Ventoy, scrie Eleconomista.es.

În cele din urmă, este un centru multimedia portbabil.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ