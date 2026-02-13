Prima pagină » Diverse » Showbiz » Meko și Dorian Popa l-ar fi contactat pe „Măcelarul lui Bebino” pentru a-l intimida pe Alex Bodi

13 feb. 2026, 07:25, Showbiz
Conflict șocant între Alex Bodi și Dorian Popa. Cântărețul ar fi fost pus la punct în mediul online de către musculos, iar replicile acide pe care și le-au transmis a transformat ceva banal într-un scandal imens. Meko a intervenit pentru a îi ține partea artistului, relatează Cancan, împreună cu alte figuri din lumea interlopă.

Alex Bodi și Dorian Popa au escaladat conflictul dintre ei la un nivel fără precedent. După ce artistul ar fi apelat la prietenul său, Meko, pentru a-l tempera pe Bodi, acesta din urmă a fost provocat la o confruntare în ring, iar tensiunile au explodat.

Se pare că intervenția lui Meko ar fi venit pe fondul unei datorii morale față de Dorian, după ce acesta l-ar fi ajutat anterior, oferindu-i fiului său, Selim, oportunitatea de a apărea într-un videoclip.

Alex Bodi a reacționat ferm la atacurile primite, însă nu a dat curs provocării la luptă, iar situația a degenerat rapid. În dispută ar fi intervenit și nume cunoscute din lumea interlopă.

Cum a escaladat conflictul dintre Dorian Popa și Alex Bodi

„Măcelarul lui Bebino” sau Cezar Petrescu, pe numele său real, a fost eliberat recent din închisoare, iar Meko l-a contactat pentru a interveni în acest scandal. În schimbul implicării sale, Petcu ar fi beneficiat de un discount considerabil la achiziția unui apartament, cu condiția clară de a-l intimida pe Alex Bodi.

Acesta a mers la un complex rezidențial din Tei pentru a îl amenința pe Alex Bodi, însă nu s-a dus singur, ci cu mai mulți interlopi care i-au ținut spatele de la distanță.

Bărbatul ar fi stat la pândă până când Alex Bodi a ajuns în zonă, iar în momentul în care i-a observat mașina s-ar fi îndreptat direct spre el. Fără ocolișuri, i-ar fi transmis să înceteze conflictul cu Dorian Popa și cu Meko.

Situația nu s-a oprit aici. Întâlnirea dintre cei doi nu ar fi rămas „secretă”, iar informațiile despre cele petrecute în acea seară s-ar fi răspândit rapid în cercurile interlope din București. În acest context, unii apropiați ai afaceristului ar fi decis, din proprie inițiativă, să se implice în conflict.

