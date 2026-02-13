FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 2-2, în grupa B a Cupei României. Oltenii s-au calificat în sferturi, iar echipa roș-albastră e eliminată din competiție.

Craiova şi Gloria Bistriţa, care a învins UTA, 1-0, merg mai departe din această grupă, iar FCSB a încheiat pe locul patru.

Cine a condus Craiova – FCSB, 2-2, din Cupa României: arbitru Horațiu Feșnic, asistenți Alexandru Cerei, Ioan Alexandru Corb, al patrulea oficial Andrei Moroiță, arbitru video Cătălin Popa, asistent video Mircea Orbuleț.

FCSB, out din Cupa României. Gigi Becali a răbufnit: „Are o şmecherie în el de escroc”

„Nu că e de eliminare, eu sunt supărat că, din moment ce vezi că unul din faţa ta ridică mâna şi opreşte mingea cu mâna, iar mai sunt doi la VAR şi arbitrii din teren, nu se poate aşa ceva. La golul doi al Craiovei, la Băsceanu. Da, hai să vedem. Atinge dunga de la tricou? Uitaţi-vă la distanţe. Vine cu umărul sau cu braţul? La el e clar cu braţul. Cum să nu vezi? Şi amortizează mingea cu braţul. E 2-1. Noi am dat două goluri şi ei unul. Se duce cu braţul ca să oprească mingea. Nu mai vedem? Spunem altceva?

Putea să-l cheme de la VAR (n.r. arbitru Cătălin Popa) şi să-i spună: „Vino, mă, tu, hotărăşte tu”. Dacă nu e convins arbitrul VAR, înseamnă că nu ştie nimic de arbitraj, să se ducă la oi. De ce eşti arbitru, dacă nu ştii? Habar n-au. Apoi, spre final, arbitrul de tuşă dă fault, Fesnic spune că nu, că e aut. După aceea îi dă portarului galben şi îi arată ceasul, că prelungeşte, dar cât de slab să fii să te contrazici singur? Arăţi ceasul că prelungeşti, iar apoi fluieri la patru secunde după cele cinci minute de prelungire. Nu ai arătat tu ceasul? Singur te dai de gol.

Oamenii aceştia muncesc pe teren. Nu mai fi relaxat când arbitrezi. Nu aveţi pic de bun-simţ, pic de moralitate în voi, cum să faci aşa ceva? Mai sunt şi cei de la VAR. Unde sunteţi? Le arătăm la televizor, nu vă e ruşine? Cum să pună unul mâna pe minge şi tu să nu dai henţ? O opreşte cu mâna, clar.

Are o şmecherie în el de escroc. Nu-l mai daţi pe şmecherul acesta de doi lei. Măcar dacă avea şmecherie, mai dădea 30 de secunde prelungire. Ai arătat ceasul, dă 30 de secunde în plus. Ai arătat ceasul şi ai dat galben. Chiar aşa ţi-a fost frică? Ţi-e frică că dăm gol dintr-o lovitură? Pe faţă, îi era frică. Vai de capul lui. Ce câştigă el? Câştigă din partea tuturor oamenilor din fotbal… mizeria aceasta o vede toată lumea. Cum a făcut şi cu Florinel Coman, a intrat acela să-i rupă capul, picioarele şi stomacul şi nu a dat roşu”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.