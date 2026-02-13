Imagini dramatice în Shanghai, după ce o stradă s-a prăbușit brusc în timpul lucrărilor la o stație de metrou

Scene dramatice au fost surprinse miercuri într-o intersecție intens circulată din Shanghai, unde o porțiune de stradă s-a prăbușit brusc, lăsând în urmă o groapă uriașă chiar în mijlocul carosabilului. Incidentul s-a produs la intersecția dintre Qixin Road și Li’an Road, într-o zonă unde se desfășoară lucrări pentru o nouă linie de metrou.

Imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale surprind momentul în care asfaltul este înghițit brusc într-o groapă învăluită într-un nor dens de praf. Din fericire, în urma incidentului nu au existat morți sau răniți.

Administrația municipală a intervenit de urgență restricționând complet accesul în zonă. Măsura a fost luată pentru a preveni alte surpări și pentru a garanta siguranța locuitorilor și a muncitorilor implicați în proiect.

Potrivit mass-media locale, utilizatorii rețelelor sociale au semnalat posibilitatea ca incidentul să fi fost provocat de o scurgere apărută în timpul lucrărilor de construcție a metroului.

Shanghaiul se confruntă frecvent cu riscuri de surpare din cauza combinației dintre factori geologici și activități umane intense, precum extracția apelor subterane, solurile aluvionare moi și golurile artificiale create de excavările urbane.

În ultimii ani, numărul prăbușirilor a crescut constant. În ianuarie 2024, o stradă din districtul Minhang s-a prăbușit aproximativ 10 metri adâncime, după ce o conductă de canalizare s-a spart.

De asemenea, în 2020, un incident major din provincia Sichuan a dus la înghițirea a 21 de mașini, după ce aproximativ 500 de metri pătrați de drum s-au prăbușit subit. Imaginile difuzate de presa locală au arătat cum vehiculele parcate dispar în gol în câteva clipe.

Datele oficiale colectate între 2017 și 2023 arată că aproximativ 72% dintre gropile apărute în China sunt asociate cu activitatea umană, în special cu erori de construcție și degradarea infrastructurii vechi. La acest tablou se adaugă particularitățile geologice ale țării, unde vaste suprafețe sunt formate din teren carstic, alcătuit din roci solubile precum calcarul și dolomita, care se erodează sub acțiunea apelor subterane.

Procesul de eroziune este accelerat de ploile abundente, care pătrund în fisurile rocilor și lărgesc rapid cavitățile subterane. În momentul în care structura nu mai poate susține greutatea solului de la suprafață, se produce prăbușirea, înghițind străzi, clădiri sau terenuri agricole.

Dezvoltarea urbană rapidă amplifică aceste riscuri. Lucrările de mare amploare, forajele nereglementate și captarea intensivă a apelor subterane destabilizează subsolul, crescând probabilitatea unor astfel de incidente în zone dens populate.

