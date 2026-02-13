Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”

În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Dan Dungaciu, reprezentant al AUR, a clarificat poziția partidului față de zvonurile despre alegeri anticipate și posibile coaliții guvernamentale. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția, cu gazda Marius Tucă, a subliniat refuzul categoric al AUR de a intra la guvernare fără scrutin anticipat, criticând dur actuala coaliție de guvernare condusă de PSD și PNL.

„Am spus de la început că vrem la putere, nu la guvernare și să nu se înțeleagă greșit, că refuzăm orice exercițiu al puterii, ca să ne ascundem noi așa după perdeaua opoziției, nu. Anticipatele se pot face, dar nu depind de noi. Am spus doar că în eventualitatea unui ieșiri de la guvernare a unui partid, să zicem PSD-ul, noi n-am intra într-o coaliție cu PSD-ul, presupunând că această ieșire s-ar face, ce nu credem în niciun caz” , spune Dan Dungaciu

Un segment important al discuției s-a axat pe acuzațiile la adresa guvernului Ilie Bolojan, acuzat că ocolește Parlamentul prin ordonanțe de urgență pentru a evita confruntarea cu opoziția.