Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora

13 feb. 2026, 10:11, Social
Forma articulată a pluralului cuvântului „copil” încă mai dă bătăi de cap multora. Ajunși la maturitate, unii încă nu știu când se folosesc trei „i” și când se folosesc doi „i”.

Un exercițiu de clasa a IV-a, aparent banal, încă mai dă bătăi de cap unora. Forma articulată a cuvântului „copil” care conține trei „i”, însă mulți nu știu când ar trebui adăugat.

Forma corectă gramaticală este „copiii”, adică are trei de „i”. Al doilea „i” este varianta de plural a cuvântului copil, iar al treilea „i” este articolul hotărât.

Putem folosi cuvântul „copiii” în propoziții precum: „Copiii au venit acasă”. Sau „Sunt copiii lui”.

În română, pluralul ne articulat al cuvântului „copil” este „copii”, iar forma articulată, cu articol hotărât, devine „copiii”. Problema apare adesea din cauza faptului că în vorbire obișnuită folosim frecvent variante scurte sau că ne obișnuim cu alte structuri gramaticale, astfel că nu mai reținem regulile exacte.

Pentru a nu mai greși, merită reținut că articolul hotărât în plural se atașează la forma de plural a substantivului, iar în cazul lui „copil” se adaugă „-i” la sfârșit: „copiii”. Astfel, „copil” → „copii” (plural) → „copiii” (plural articulat).

