Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii au trecut de la lupta împotriva lui Putin, la cea împotriva lui Trump.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum europenii au trecut de la lupta împotriva lui Putin, la cea împotriva lui Trump. Acesta a început prin a spune că NATO s-a prăbușit. Acest lucru poate escalada și poate deveni un conflict doar din vina europenilor. Jurnalistul menționează că au schimbat personajul Putin cu Trump, găsind motive pentru diversele lor probleme.
„Alianța Transatlantică s-a prăbușit. Ea însă devine război, ca să zic așa, numai și numai din cauza Europei. Deci cei care escaladează sunt europenii. Și de ce este ticăloșia lor? Au folosit Lupu Putin pentru a se înarma. Acuma se folosesc de Monstru Trump pentru a instaura dictatura la nivelul Europei. Putin a fost folosit și exagerat, cum e și la noi, că vine, așa că hai să ne înarmăm. Acum vine Trump… Trump este folosit pentru altceva. Uniunea Europeană, dictatorii, țarina și toți ăștia, și-au dat seama că Uniunea e prea democrată. Adică orice stat face ce vrea. Și atunci, sub pretextul că trebuie să ne apărăm de Trump, nu de Putin, noi trebuie să ne federalizăm, să facem dictatură. Deja toate declarațiile Ursulei sunt despre asta. Și de ce să ținem cont noi de aia? În aceste condiții, Nicușor Dan… Se introduce această idee cu două viteze, la care Nicușor… Ursula, în fiecare zi, vorbește despre asta și el ne spune că nu e adevărat. El nu e în lumea lui, el se teme.”, a explicat jurnalistul.