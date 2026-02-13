Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii au trecut de la lupta împotriva lui Putin, la cea împotriva lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Alianța Transatlantică s-a prăbușit. Ea însă devine război, că să zic așa, numai și numai din cauza Europei. Deci cei care escaladează sunt europenii. Uniunea Europeană și-a dat seama că e prea democrată. Adică orice stat face ce vrea. Și atunci, sub pretextul că trebuie să ne apărăm de Trump, nu de Putin, noi trebuie să ne federalizăm, să facem dictatură.”

