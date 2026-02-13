Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”

Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”

Andrei Rosz
13 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum europenii au trecut de la lupta împotriva lui Putin, la cea împotriva lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Alianța Transatlantică s-a prăbușit. Ea însă devine război, că să zic așa, numai și numai din cauza Europei. Deci cei care escaladează sunt europenii. Uniunea Europeană și-a dat seama că e prea democrată. Adică orice stat face ce vrea. Și atunci, sub pretextul că trebuie să ne apărăm de Trump, nu de Putin, noi trebuie să ne federalizăm, să facem dictatură.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum europenii au trecut de la lupta împotriva lui Putin, la cea împotriva lui Trump. Acesta a început prin a spune că NATO s-a prăbușit. Acest lucru poate escalada și poate deveni un conflict doar din vina europenilor. Jurnalistul menționează că au schimbat personajul Putin cu Trump, găsind motive pentru diversele lor probleme.

„Alianța Transatlantică s-a prăbușit. Ea însă devine război, ca să zic așa, numai și numai din cauza Europei. Deci cei care escaladează sunt europenii. Și de ce este ticăloșia lor? Au folosit Lupu Putin pentru a se înarma. Acuma se folosesc de Monstru Trump pentru a instaura dictatura la nivelul Europei. Putin a fost folosit și exagerat, cum e și la noi, că vine, așa că hai să ne înarmăm. Acum vine Trump… Trump este folosit pentru altceva. Uniunea Europeană, dictatorii, țarina și toți ăștia, și-au dat seama că Uniunea e prea democrată. Adică orice stat face ce vrea. Și atunci, sub pretextul că trebuie să ne apărăm de Trump, nu de Putin, noi trebuie să ne federalizăm, să facem dictatură. Deja toate declarațiile Ursulei sunt despre asta. Și de ce să ținem cont noi de aia? În aceste condiții, Nicușor Dan… Se introduce această idee cu două viteze, la care Nicușor… Ursula, în fiecare zi, vorbește despre asta și el ne spune că nu e adevărat. El nu e în lumea lui, el se teme.”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”
09:30
Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”
09:00
H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Marea problemă a puterii de la noi este cum să facă să șteargă memoria românilor. Românii îl iubesc pe Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Marea problemă a puterii de la noi este cum să facă să șteargă memoria românilor. Românii îl iubesc pe Donald Trump”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”
08:00
Dan Dungaciu: „Logica NATO a fost ca America să intre în Europa, Rusia să iasă, iar Germania să stea potolită”
MARIUS TUCĂ SHOW H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”
07:30
H. D. Hartmann: „Trump l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago. Cineva a încercat să-l lege pe Trump de dosarul Epstein”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă”
07:00
Ion Cristoiu: „Conform procurorului lui Georgescu, „demnitatea” și „poporul român” este propagandă fascistă”
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: 'Asta mi-a zis'
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Șeful Instagram nu crede că rețelele sociale provoacă dependență

Cele mai noi

Trimite acest link pe