Orașul din Europa în care cafeaua se poate plăti cu Bitcoin

13 feb. 2026, 09:36, Știri externe
Într-o perioada în care plățile digitale au început să câștige tot mai mult teren, Lugano, un oraș din Elveția, a introdus ceva unic pe piață. Localnicii și turiștii pot achita cafeaua, o noapte la hotel sau chiar o amendă folosind Bitcoin, USDT sau moneda digitală locală LVGA, astfel integrând criptomonedele în viața de zi cu zi.

Chiar dacă francul elvețian rămâne moneda oficială, autoritățile din Lugano au adoptat trei valute digitale pentru uzul cotidian, iar sute de afaceri acceptă acum această formă de plată prin terminalele speciale. O aplicație oficială centralizează toate locațiile care permit tranzacțiile digitale, iar astfel se facilitează adoptarea rapidă a noilor metode de plată, relatează Click.

Moneda locală LVGA a fost lansată în pandemie și funcționează pe principiul cashback-ului. Francii elvețieni încărcați în aplicație sunt transformați în LVGA, iar fiecare achiziție aduce un procent înapoi, folosit exclusiv în Lugano. Acest sistem încurajează consumul local și reduce riscul de speculații financiare, fiind folosit și pentru inițiative publice, cum ar fi bonurile culturale pentru tineri.

Din 2022, prin colaborarea cu Tether, Lugano a integrat Bitcoin și USDT în proiectul „Plan B”. Alegerea a fost una strategică: USDT aduce stabilitate datorită legăturii cu dolarul, iar Bitcoin aduce vizibilitate internațională. Comercianții nu sunt expuși riscului de volatilitate, deoarece plățile sunt convertite instantaneu în franci elvețieni.

Inițiativa a transformat orașul într-un centru european de tehnologie blockchain, atrăgând start-up-uri, conferințe și cercetători, iar un fost sediu bancar a fost transformat într-un hub dedicat proiectelor crypto, stimulând economia locală și inovația tehnologică.

Inițiativa nu este lipsită de controverse, opoziția a avertizat asupra riscurilor de spălare a banilor, dar și impactul asupra mediului, cerând reevaluarea legăturilor cu industria crypto. Totuși, susținătorii subliniază că implicarea autorităților a creat un cadru sigur, transformând criptomonedele din instrumente speculative în soluții funcționale pentru tranzacțiile cotidiene.

