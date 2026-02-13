Prima pagină » Actualitate » Cine sunt cei doi frații care vor cumpăra Carrefour. Proprietarii Dedeman sunt în topul celor mai bogați români, potrivit Forbes

13 feb. 2026, 09:52, Actualitate
Cine sunt cei doi frații care vor cumpăra Carrefour. Proprietarii Dedeman sunt în topul celor mai bogați români, potrivit Forbes

Lanțul de magazine Carrefour părăsește România. Cu aproape 500 de locați, această rețea ar putea ajunge pe mâinile fraților Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman.

Grupul francez a anunțat că vinde operațiunile locale către Pavăl Holding, într-o tranzacție care este evaluată la peste 800 de milioane de euro – una dintre cele mai mari din comerțul românesc. Specialiștii spun că, dacă va fi finalizată, mutarea reprezintă o schimbare majoră în retail, relatează ProTv.

Frații Pavăl vor cumpăra lanțul Carrefour

După mai multe luni de tatonări, grupul francez Carrefour anunță vânzarea magazinelor sale din România către Pavăl Holding, deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii rețelei de bricolaj Dedeman.

Tranzacția, care ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a acestui an, se bazează pe o evaluare a Carrefour România de aproape 823 de milioane de euro. Astfel, vorbim despre una dintre cele mai importante operațiuni din comerțul românesc. În prezent, Carrefour România deține o rețea de aproape 500 de unități comerciale, de la hipermarketuri până la magazine de proximitate de dimensiuni mai mici.

Într-un comunicat, președintele Carrefour spune că vânzarea afacerii din România vine după ce grupul a decis să facă o revizuire a portofoliului încă de anul trecut.

„Mulți retaileri internaționali se confruntă cu provocări pentru că scăderea puterii de cumpărare nu este doar în România. Și atunci, în acest context, retailerii internaționali încearcă să-și focalizeze afacerile în zonele în care au cel mai mult potențial. Este o tranzacție emblematică, pentru că practic arată relevanța unui lanț care va fi eminamente românesc, retailul românesc. Acum poate vedem începutul unei tendințe de reversare, de revenire a retailului românesc în forță”, spune Bogdan Belciu, specialist în retali, potrivit sursei citate.

Carrefour, primul hipermarket din România

În 2001, Carrefour aducea primul hipermarket în România. Oamenii s-au înghesuit la deschidere pentru că era un magazin parcă desprins din filme. Ani buni s-au bucurat de o creștere și s-au impus ca lideri în comerț. În ultimul deceniu însă lucrurile nu au mai urmat această tendință, iar anul trecut vânzările au fost de 2,8 miliarde de euro.

