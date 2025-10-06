Prima pagină » Diverse » Showbiz » N-ai fi crezut! Cât plătește un client pentru o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din București

06 oct. 2025, 11:16, Showbiz
Virgil Ianțu (54 de ani) este unul dintre prezentatorii TV din România care au ales și calea antreprenoriatului. Gazda emisiunii „Câștigă România” de la TVR 1 este și patron de restaurant. Iată, de exemplu, cât costă o pizza în localul din inima Capitalei.

Virgil Ianțu este unul dintre prezentatorii români din televiziunea autohtonă care au dorit să se extindă și în alte domenii. Prezentatorul de la „Câștigă România”, emisiunea de la TVR 1 ajunsă la sezonul al XV-lea, activează și în ramura HoReCa, deținând două restaurante.

La momentul inaugurării celui de-al doilea local, mai multe vedete din showbizul autohton s-au prezentat, printre acestea numărându-se Ciprian Marica, Andreea Marin, Andreea Raicu, Andreea Esa, dar și Răzvan Fodor.

Virgil Ianțu servește și pizza, la restaurant

Printre preparatele oferite spre consum în restaurant se numără și pizza. Meniul conține mai multe tipuri de pizza, aluatul fiind fermentat timp de 48 de ore, iar fiecare preparat este pregătit manual. Clienții care trec pragul restaurantului lui Virgil Ianțu pot comanda diverse tipuri de pizza, prețurile acestora fiind între 20 și 59 de lei.

  • Focaccia cu oregano – 20 de lei;
  • Focaccia cu usturoi – 22 de lei;
  • Pizza Margherita – 49 de lei;
  • Pizza Diavola – 59 de lei;
  • Pizza cu ton – 59 de lei;
  • Pizza Vegetariană – 55 de lei.

De altfel, bucătăria restaurantului deținut de prezentatorul TV mizează pe reducerea risipei alimentare, scrie Cancan.

„Fiecare farfurie spune o poveste despre respectul față de ingredient și pasiunea pentru bucătăria autentică. Noul nostru meniu este mai mult decât o listă de preparate – este o experiență construită cu grijă, cu mâinile noastre. Am ales drumul artizanalului: frământăm, gătim lent, fermentăm, murăm și transformăm surplusul in gusturi memorabile”, se arată pe site-ul restaurantului.

