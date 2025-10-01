Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București

Prețurile din România au înregistrat creșteri semnificative în ultima perioadă, nu doar oamenii de rând au fost surprinși de acestea, ci și vedetele. Internauții au rămas surprinși atunci când au văzut cât a scos din buzunar Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare, în București.

Majorările de prețuri pentru produse și servicii de la alimente până la parcări sau restaurante s-au resimțit în buzunarele românilor, inclusiv în cele ale personalităților din showbiz. Gina Pistol a povestit recent un episod mai puțin plăcut în care a fost nevoită să achite o sumă colosală pentru o parcare.

Cât a plătit Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București

Vedeta a fost surprinsă și indignată după ce a descoperit cât trebuie să plătească pentru o parcare în Capitală. Ea a spus că pentru o oră și jumătate a plătit 105 lei, sumă care i s-a părut exagerată și i-a provocat sentimentul că i-au „dispărut banii din geantă”. E a subliniat faptul că nu este o persoană zgârcită, ci doar a fost luată prin surprindere de costul neașteptat.

Vedeta i-a spus și casierului de la parcare de acest incident, iar bărbatul părea obișnuit cu nemulțumirile clienților, indicând că nu sunt unice astfel de situații. Pentru a evita discrepanța prețurilor din Capitală, Gina a comparat cu o altă parcare unde tarifele sunt mult mai rezonabile: 5 lei pe oră sau 50 de lei pe zi, subliniind că există diferențe mari între parcările din București.

„Am parcat aici, unde sunt niște sume… Cât credeți voi că am plătit pentru o oră jumate? Ia uitați, cât am plătit (n.r. – 105 ron)! Cum să plătesc un milion, pe o oră jumate? Dar băieții nu au trecut acolo, unde era parcare cu plată, 60 lei/oră, nu au trecut… Simt că mi-a deschis cineva geanta și mi-a luat banii. Așa mă simt acum. Și nu sunt chitroasă, sunt un om bleg, se pare… Domnul de la casierie era săracul tăbăcit, se vede că nu eram singurul client nemulțumit. Era trecut prin viață, prin greu…”, a precizat vedeta, care a făcut ulterior o comparație cu prețurile unei alte parcări din Capitală: „Uite, aici, parcare normală. 5 lei/ora, 50 lei/zi…”, a spus Gina Pistol pe rețelele de socializare.

Cum evită Gina Pistol cheltuielile inutile

Vedeta a mai povestit despre cheltuielile care îi afectează bugetul, cum ar fi cele făcute pentru a impresiona pe cineva. Ea spune că uneori este mai bine să rămână acasă și să economisească bani pe lucruri utile, cum ar fi haine sau pantofi, decât să dea bani pe sume mari în restaurante sau cafenele scumpe.

„Eu încă plâng după bani, sinceră să fiu. Stăteam acum și mă gândeam…. Ce restaurant scump dacă vrei să impresionezi pe cineva, ce cafenea scumpă… Te duci acolo, stai în parcare, mănânci ceva, dar stai o jumătate de zi ca să îi arăți cât de tare ești și cât de mult înseamnă pentru tine persoana respectivă… Am venit să spăl și mașina, pot să mă retrag liniștită, am cheltuit niște bani. Mai bine stau în casă, banii îi strâng și îmi iau pantofi la final de lună, o bluziță”, a mai spus Gina Pistol, care a arătat cât a plătit pentru o oră și jumătate de parcare, în București.