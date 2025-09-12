POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”

În plin scandal provocat de unii lideri politici extremişti care încurajează rasismul şi discriminarea, la Gherla se scrie povestea frumoasă a lui Muhomed, egipteanul care şi-a găsit rostul într-o piaţă din România.

Muha, cum îi spun clienţii fideli, are 26 de ani şi până anul trecut muncea în hotelurile de la malul Mării Roşii. Acolo şi-a întâlnit viitorii şefi care, impresionaţi de seriozitatea lui, l-au luat acasă.

Mahomed, un tânăr egiptean, a lăsat în urmă nisipurile fierbinți ale mării Roșii, unde a servit în hoteluri turiști din toată lumea, și a venit la Gherla, într-o piață de legume.

A fost adus, cu acte în regulă, de o româncă, patroana aprozarului, care l-a întâlnit într-o vacanţă şi a fost impresionată de ospitalitatea sa, notează Observator TV.

„Am fost la hotel acolo, am lucrat aproape 10 ani. Am fost aproape de a fi şef de restaurant. Şefa este în regulă. Nu este chiar şefă, este ca o bunică”, a declarat Mahomed. „Dacă ar fi fost românii noştri ca el, am fi mers mult înainte”, spune un client.

„Muha”, așa cum îi spun localnicii, a devenit un adevărat personaj în piață. Este harnic, respectuos și mereu cu zâmbetul pe buze.

„Sunt oameni care vin aici, la tarabă şi întreabă de Muha. Unde e Muha?” Dacă lipseşte Muha 5 minute, unde e Muha”? Aşa e”, mai spune Mahomed. „Este foarte serviabil. Vorbeşte mai multe limbi. Nicio problemă cu el. Se înţeleg oamenii cu el”, spun clienţii.

Dincolo de prejudecăți, aici, la taraba din piața din Gherla, oamenii au descoperit că Mahomed ar putea fi un exemplu pentru mulţi tineri români.

Este extrem de serios în ceea ce face şi apreciază faptul că aici i s-a dat şansa la o viaţă mai bună.

„Prima dată, ni s-a părut suspect că este străin. Acum vedem că este omenos, respectuos. Înţelege limba. Este harnic, face curat, aranjează. Clienţii sunt mulţumiţi că este serviabil. Ştie să îşi câştige respectul”, spune o altă vânzătoare.

„Muha” ne-a învăţat limba, stilul de viaţă, mâncărurile tradiţionale şi obiceiurile. Din Egipt până în inima Ardealului, Mahomed și-a găsit aici nu doar un loc de muncă, ci și o casă. Și spune că acum nu-și mai vede viața în altă parte.

„A fost foarte greu. După 4 luni am învăţat limba română. Eu sunt cuminte. Fac treaba mea. Nu mă duc în altă parte. Oamenii de aici sunt normali. Au răbdare cu tine”, a mai spus Mohamed, care vrea să rămână în România.

La fel ca Mahomed, sute de mii de străini lucrează legal la noi în ţară. Deşi anual, statul român dă aproximativ 100 de mii de permise de angajare, puţini străini rămân pe termen lung la noi în ţară.

Cei mai mulți vin din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, iar domeniile în care activează sunt industria prelucratoare, construcții, comerț şi HoReCa.

Oraşele mari atrag cei mai mulţi străini pentru că acolo există şi multă cerere pe piaţa muncii, potrivit sursei citate.

Colaj foto – Observator TV