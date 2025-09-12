Prima pagină » Actualitate » POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”

POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”

12 sept. 2025, 20:59, Actualitate
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”

În plin scandal provocat de unii lideri politici extremişti care încurajează rasismul şi discriminarea, la Gherla se scrie povestea frumoasă a lui Muhomed, egipteanul care şi-a găsit rostul într-o piaţă din România.

Muha, cum îi spun clienţii fideli, are 26 de ani şi până anul trecut muncea în hotelurile de la malul Mării Roşii. Acolo şi-a întâlnit viitorii şefi care, impresionaţi de seriozitatea lui, l-au luat acasă.

Mahomed, un tânăr egiptean, a lăsat în urmă nisipurile fierbinți ale mării Roșii, unde a servit în hoteluri turiști din toată lumea, și a venit la Gherla, într-o piață de legume.

A fost adus, cu acte în regulă, de o româncă, patroana aprozarului, care l-a întâlnit într-o vacanţă şi a fost impresionată de ospitalitatea sa, notează Observator TV.

„Am fost la hotel acolo, am lucrat aproape 10 ani. Am fost aproape de a fi şef de restaurant. Şefa este în regulă. Nu este chiar şefă, este ca o bunică”, a declarat Mahomed.

„Dacă ar fi fost românii noştri ca el, am fi mers mult înainte”, spune un client.

„Muha”, așa cum îi spun localnicii, a devenit un adevărat personaj în piață. Este harnic, respectuos și mereu cu zâmbetul pe buze.

„Sunt oameni care vin aici, la tarabă şi întreabă de Muha. Unde e Muha?” Dacă lipseşte Muha 5 minute, unde e Muha”? Aşa e”, mai spune Mahomed.

„Este foarte serviabil. Vorbeşte mai multe limbi. Nicio problemă cu el. Se înţeleg oamenii cu el”, spun clienţii.

Dincolo de prejudecăți, aici, la taraba din piața din Gherla, oamenii au descoperit că Mahomed ar putea fi un exemplu pentru mulţi tineri români.

Este extrem de serios în ceea ce face şi apreciază faptul că aici i s-a dat şansa la o viaţă mai bună.

„Prima dată, ni s-a părut suspect că este străin. Acum vedem că este omenos, respectuos. Înţelege limba. Este harnic, face curat, aranjează. Clienţii sunt mulţumiţi că este serviabil. Ştie să îşi câştige respectul”, spune o altă vânzătoare.

„Muha” ne-a învăţat limba, stilul de viaţă, mâncărurile tradiţionale şi obiceiurile. Din Egipt până în inima Ardealului, Mahomed și-a găsit aici nu doar un loc de muncă, ci și o casă. Și spune că acum nu-și mai vede viața în altă parte.

„A fost foarte greu. După 4 luni am învăţat limba română. Eu sunt cuminte. Fac treaba mea. Nu mă duc în altă parte. Oamenii de aici sunt normali. Au răbdare cu tine”, a mai spus Mohamed, care vrea să rămână în România.

La fel ca Mahomed, sute de mii de străini lucrează legal la noi în ţară. Deşi anual, statul român dă aproximativ 100 de mii de permise de angajare, puţini străini rămân pe termen lung la noi în ţară.

Cei mai mulți vin din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, iar domeniile în care activează sunt industria prelucratoare, construcții, comerț şi HoReCa.

Oraşele mari atrag cei mai mulţi străini pentru că acolo există şi multă cerere pe piaţa muncii, potrivit sursei citate.

Colaj foto – Observator TV

Citește și

VIDEO Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
22:10
Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
IMOBILIARE 20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
21:36
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
VIDEO Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
19:39
Programele școlare sunt vechi de 25 de ani. Există și MANUALE scrise înainte ca unii elevii să se fi născut
EXTERNE Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale
18:41
Tatăl refugiatei din Ucraina, ucisă de un bărbat în SUA, trăiește o nouă dramă după moartea fiicei sale
SĂNĂTATE Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE
17:43
Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis. 'Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse...
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Fiica Monicăi a ajuns pe podium
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Asteroidul Ryugu sfidează încă o dată așteptările astronomilor