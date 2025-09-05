Șerban Huidu, atac la adresa emisiunii Insula Iubirii: „Se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative”

Șerban Huidu a lansat un atac la adresa emisiunii Insula Iubirii. Cunoscutul om de televiziune a criticat în termeni duri publicul care se uită la ea, dar și pe concurenți și ispite.

El a făcut o postare pe Facebook unde a vorbit despre reality-show-ul filmat în Thailanda. Odată cu terminarea sezonului 9, vedeta a ieșit în spațiul public și i-a criticat pe cei care fac parte din acest proiect.

„Am auzit că a fost finala Temptation Island – Insula Iubirii și am zis să fac ultimele precizări. Am văzut pe sărite două ediții. Înainte și după ce m-am întors din vacanță. Rezumat: se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glandă multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeuriști – ce face publicul numeros. În această mare de promiscuitate, nu pot să nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. Că e mare modă, acum. Toate sunt alb A0 complet nenatural, observabil. Că doar nu dai bani pe fațete să nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi. Veți fi dependenți toată viața de stomatolog. Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. Să vă luați proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, a scris Huidu pe Facebook.

Se pare însă că „Insula Iubirii” este un adevărat fenomen printre români. Astfel, „Finala” emisiunii a fost urmărită în barurile, berăriile și cafenelele din țară.

