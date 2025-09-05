Prima pagină » Diverse » Showbiz » Șerban Huidu, atac la adresa emisiunii Insula Iubirii: „Se caută o ceată de impotenți să joace roluri negative”

05 sept. 2025, 14:33, Showbiz
Șerban Huidu a lansat un atac la adresa emisiunii Insula Iubirii. Cunoscutul om de televiziune a criticat în termeni duri publicul care se uită la ea, dar și pe concurenți și ispite.

El a făcut o postare pe Facebook unde a vorbit despre reality-show-ul filmat în Thailanda. Odată cu terminarea sezonului 9, vedeta a ieșit în spațiul public și i-a criticat pe cei care fac parte din acest proiect.

„Am auzit că a fost finala Temptation Island – Insula Iubirii și am zis fac ultimele precizări. Am văzut pe sărite două ediții. Înainte și după ce m-am întors din vacanță.

Rezumat: se caută o ceată de impotenți joace roluri negative. Altă ceată de fete cu glandă multă și amatoare de penicilină, plus niște băieței cu tatuaje și mușchi, având hormonii la vedere, plus o mare de voyeuriști ce face publicul numeros.

În această mare de promiscuitate, nu pot nu remarc fațetele puse pe dinți la 20 de ani. e mare modă, acum. Toate sunt alb A0 complet nenatural, observabil. doar nu dai bani pe fațete nu te lauzi. Am o veste proastă pentru voi. Veți fi dependenți toată viața de stomatolog. Și fațetele cad. Dinții reali sunt piliți și cad și ei. luați proteză de culoarea A0, troglodiților! Hoții Johnilor!”, a scris Huidu pe Facebook.

Se pare însă că „Insula Iubiriieste un adevărat fenomen printre români. Astfel, Finalaemisiunii a fost urmărită în barurile, berăriile și cafenelele din țară.

ți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1

ți bani primesc cameramanii de la INSULA IUBIRII 2025, show difuzat de Antena 1. Sunt plătiți regește pentru 21 de zile de filmare în Thailanda

