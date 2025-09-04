Prima pagină » Actualitate » Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1

Denis Andrei
04 sept. 2025, 08:48, Actualitate
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Foto: Captură foto Antena 1

„Insula Iubirii 2025”, unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri de la Antena 1, nu înseamnă doar „testul iubirii” pentru cuplurile participante, ci și câștiguri financiare consistente. Astfel, fiecare pereche care acceptă provocarea primește o sumă frumușică pentru cele 21 de zile de filmare în Thailanda.

Insula iubirii 2025 a miercuri seară ajuns la final. Cuplurile s-au reîntâlnit la bonfire-ul final pentru a răspunde celei mai dificile întrebări – „Cum plecați de la Insula Iubirii?”

Măștile au căzut la ultima ceremonie a focului unde trădarea și neasumarea partenerilor au fost dată în vileag. Dintre toate cuplurile participante de departe show-ul a fost asigurat de Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram și de Bianca și Marian – care au trecut de la extaz la agonie în cele 21 de zile petrecute la Insula Iubirii 2025.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Puțini știu, dar și cuplurile încasează bani pentru participarea la acest reality tv, nu doar ispitele.

Suma finală depinde de perioada în care participanții rămân în concurs. Cei care părăsesc emisiunea mai devreme încasează mai puțin, în timp ce cuplurile care rezistă până la final sunt plătite mai aproape de limita maximă.

Potrivit informațiilor apărute în presă, fiecare pereche care acceptă provocarea primește între 3.000 și 5.000 de euro pentru cele 21 de zile de filmare în Thailanda.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Ispitele, plătite modest pentru rolul lor esențial

Dacă participanții principali încasează mii de euro, situația ispitelor – element central al show-ului – este cu totul diferită. Onorariile lor variază între 2.000 de lei și pot ajunge chiar și la sume de ordinul a mii de euro pentru întreaga perioadă de filmare, care durează aproximativ o lună.

Cele mai cunoscute ispite, cu vizibilitate deja crescută pe rețelele sociale sau din alte apariții TV, reușesc să negocieze sume mai apropiate de plafonul maxim.

Pe TikTok se zvonește că ispitele ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

„Merită financiar să mergi la «Insula iubirii. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Expunerea media, adevărata miză

Pe lângă remunerația financiară, producătorii emisiunii oferă participanților și alte beneficii: cazare gratuită într-un resort de lux, mese asigurate și o vacanță într-o destinație exotică.

Totodată, expunerea mediatică este considerată principalul câștig, întrucât apariția în show le poate deschide uși către alte colaborări televizate și le crește popularitatea pe rețelele sociale.

Mediafax
