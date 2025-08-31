Câți bani primesc cameramanii de la INSULA IUBIRII 2025, show difuzat de Antena 1. Sunt plătiți regește pentru 21 de zile de filmare în Thailanda

Cameramanii care filmează show-ul Insula Iubirii, difuzat de Antena 1, joacă un rol extrem de important, iar uneori misiunea lor nu este deloc ușoară. Astfel, nu puține sunt momentele când ei trebuie să alerge după concurenți, de exemplu, pentru a nu rata niciun moment important, după cum scrie CANCAN.RO.

Având în vedere efortul depus, și banii pe care îi primesc aceștia sunt pe măsură.

Insula Iubirii este printre cele mai urmărite emisiuni de divertisment din România, show-ul difuzat de Antena 1 înregistrând audiențe mari.

Află aici câți bani primesc cameramanii de la Insula Iubirii pentru cele 21 de zile de filmare în Thailanda!