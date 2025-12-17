Prima pagină » Diverse » Showbiz » Surpriză în finala MasterChef România 2025. Cine este concurentul care a pus mâna pe marele trofeu în valoare de 75.000 de euro

Mihai Tănase
17 dec. 2025, 09:00, Showbiz
Foto: Facebook/Marterchef România

Finala MasterChef România 2025 și-a desemnat marele câștigător, într-o confruntare „pe viață și pe moarte” între trei concurenți care au demonstrat talent, determinare și evoluție constantă pe parcursul competiției. 

Ultima farfurie de aur a competiției culinare i-a adus în fața chefilor Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu pe Cosmina Boboc, Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu, cei trei concurenți care au impresionat de-a lungul sezonului prin tehnică, creativitate și pasiune pentru gastronomie.

După probele decisive din finală, jurații au ales concurentul care a reușit să se remarce cel mai clar în lupta pentru titlul suprem.

Cine a câștigat MasterChef România 2025

Marele câștigător al sezonului MasterChef România 2025 este Cosmina Boboc, care a plecat acasă cu trofeul competiției și premiul în valoare de 75.000 de euro.

„Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare!”, a declarat vizibil emoționată, Cosmina Boboc, potrivit Protv.ro.

Foto: Facebook/Marterchef România

Foto: Facebook/Marterchef România

Parcursul Cosminei Boboc a fost apreciat atât de jurați, cât și de public, fiind considerat unul dintre cele mai constante și spectaculoase din acest sezon.

Ștefan Măchiță, finalistul clasat pe locul 2, care a luptat până în ultima probă pentru trofeu, a avut un mesaj elegant după anunțarea rezultatului.

„E o onoare că am ajuns până în finală. Sunt extrem de fericit pentru Cosmina”.

Locul al treilea i-a revenit lui Florentin Drăgoiu, care a transmis un mesaj de recunoștință echipei și colegilor săi.

„Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc minunatei echipei care m-a ajutat să ajung până aici! Sunt recunoscător pentru tot! Cel mai bun dintre cei doi să câștige!”

