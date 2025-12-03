Cât a fost primul salariu al lui chef Florin Dumitrescu. Ce și-a cumpărat

Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit, pentru tvmania.ro, care a fost primul său salariu și pe ce a cheltuit o parte din bani.

Cât a fost primul salariu al lui chef Florin Dumitrescu. ”Trei milioane și o sută de lei, în 2002”

Primul salariu al lui chef Florin Dumitrescu a fost de trei milioane o sută de lei, iar din acești bani și-a cumpărat un tricou de la IDm basarab.

”Primul meu salariu a fost de trei milioane și o sută de lei, în 2002. Și am dat 120 pe tricoul ăsta”, a spus celebrul bucătar.

În același interviu, chef Florin Dumitrescu a spus și ce emisiune preferată are la TV și ce prezentator admiră și de ce.

”Mie îmi place foarte mult ”Schimb de mame” (n.r. de la Prima TV). Este singura emisiune la care poți să vezi cum arată casele oamenilor în realitate. Mie întotdeauna mi-a plăcut chestia asta, să văd cum arată casele oamenilor în realitate”, a mărturisit el.

Chef Florin Dumitrescu îl apreciază pe Dan Negru:

”Pentru că abordează niște subiecte și tipologii de emisiuni care îmi plac. Îmi plac foarte mult emisiunile de cultură generală, simt nevoia să văd mai multe pe micul ecran”.