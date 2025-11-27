În lumea mondenă, poveștile de iubire ale vedetelor sunt urmărite la fel de intens ca proiectele lor profesionale. Relațiile se nasc spectaculos, se consumă sub lumina reflectoarelor și, nu de puține ori, se încheie rapid. Pentru unele staruri din România, divorțul nu a fost un episod singular, ci un capitol repetat al vieții lor personale, scrie Cancan.ro.

În fruntea acestui clasament se află sportivi, prezentatori și vedete de televiziune care au trecut prin multiple separări oficiale.

Showbizul românesc a oferit, de-a lungul anilor, numeroase povești de dragoste intens mediatizate, dar și la fel de multe despărțiri.

Unele au fost amiabile, altele marcate de scandaluri publice, procese sau declarații contradictorii. Pentru anumite vedete, căsătoria s-a dovedit a fi un teritoriu explorat de mai multe ori, cu rezultate diferite.

