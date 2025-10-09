Prima pagină » Diverse » Showbiz » Toto Dumitrescu, lovitură de teatru în plin scandal după accidentul din Primăverii. Iubita actorului este ÎNSĂRCINATĂ. Ce decizie au luat judecătorii

Toto Dumitrescu, lovitură de teatru în plin scandal după accidentul din Primăverii. Iubita actorului este ÎNSĂRCINATĂ. Ce decizie au luat judecătorii

Mihai Tănase
09 oct. 2025, 08:55, Showbiz
Toto Dumitrescu, lovitură de teatru în plin scandal după accidentul din Primăverii. Iubita actorului este ÎNSĂRCINATĂ. Ce decizie au luat judecătorii

După arestul la domiciuliu impus în urma accidentului din cartierul Primăverii, viața lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, continuă să fie marcată de surprize și scandaluri. Actorul, aflat în mijlocul unei acnhete pentru consum de droguri, a cerut instanței să locuiască separat de mama sa, invocând „tensiuni familiale”, dar și un motiv surprinzător: iubita sa, martoră, de asemenea în dosar, este însărcinată.

Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu, se afla din nou în centrul unui scandal la doar câteva săptămâni după accidentul rutier produs pe 14 septembrie în cartierul Primăverii din Capitală.

Actorul, aflat în arest la domiciliu, se confruntă acum și cu tensiuni în sânul familei la care s-a mai adăugat și o situație personală complicată, scrie Cancan.ro.

În ziua accidentului, Toto conducea un SUA, marca Mercedes – care a fost implicat într-un accident rutier cu un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital. În carambolul produs au mai fost avariate și alte trei mașini. Imediat după accident, Toto Dumitrescu a fugit de la locul faptei, fiind găsit ulterior de polițiști într-un apartament, care nu-i aparținea.

Testele efectuate la Brigada Rutieră au indicat prezența cocainei în organism, confirmată ulterior și de Medicina Legală. Actorul a declarat că ar fi consumat substanțe interzise abia după incident. Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Scandalurile se țin lanț în familia lui Ilie Dumitrescu

Locuința stabilită de instanță, respectiv casa mamei sale, a devenit rapid o sursă de conflicte în familia Dumitrescu. Potrivit Cancan.ro , actorul a cerut mutarea într-un apartament pus la dispoziție de mătușa sa, invocând „certuri frecvente” cu mama, dar și nevoia de intimitate din cauza repetițiilor de actorie.

„În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune”, se arată în cererea sa.

Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată

Adevărata bombă a venit de la iubita lui Toto, care era în mașină în momentul accidentului. Aceasta nu doar că s-a contrazis în declarații în fața polițiștilor, dar a ascuns un secret uriaș: femeia este însărcinată!

Aceasta a devenit al treilea motiv invocat de actor pentru a locui separat de mama sa, chiar cu iubita însărcinată, deși inițial statutul de martor nu-i permitea să stea cu partenerul ei.

„Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”, a transmis avocatul lui Toto Dumitrescu.

Judecătorii au admis totuși cererea, permițându-i lui Toto Dumitrescu să locuiască împreună cu iubita sa, în ciuda faptului că aceasta are statut de martor în dosar.

„În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”.

Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Bărbat carbonizat în Botoșani, după ce flăcările violente i-au cuprins locuința. Care a fost cauza incendiului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
O rețetă de varză fără apă. Cum se gătește mai bine
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Detalii sfâșietoare despre decesul care a zguduit lumea muzicii! Zâmbetul toboșarului trupei Direcția 5 ascundea o dramă greu de imaginat: "Nu voia să fie compătimit". Cauza morții lui Marius Keșeri șochează pe toată lumea: "A suferit foarte mult"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un dispozitiv medical care salvează milioane de vieți este o sursă de poluare enormă, arată un studiu
POLITICĂ Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare
09:58
Diana Buzoianu spune „radarul balastierelor” era gata de lansare pe hârtie, dar în realitate nu avea nicio normă de aplicare
ACTUALITATE Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
09:56
Ciclonul Barbara a făcut RAVAGII în 22 de județe România. 110 localități afectate, sute de case indundate și mii de oameni lăsați fără curent electric
UPDATE Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
09:52
Cum justifică Diana Buzoianu alertele inutile despre ciclonul Barbara. Într-o parte din România, am fost APROAPE de codul roșu
ACTUALITATE TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
09:50
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
EVENIMENT LIVE Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
09:50
Prima noapte în frig și ploaie pentru credință, a doua zi de pelerinaj. Imagini pline de emoție de la Iași / Vezi AICI în timp real de unde începe coada la moaștele Sfintei Parascheva
SPORT Cine transmite la TV România – Moldova
09:44
Cine transmite la TV România – Moldova