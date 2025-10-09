Toto Dumitrescu, lovitură de teatru în plin scandal după accidentul din Primăverii. Iubita actorului este ÎNSĂRCINATĂ. Ce decizie au luat judecătorii

După arestul la domiciuliu impus în urma accidentului din cartierul Primăverii, viața lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, continuă să fie marcată de surprize și scandaluri. Actorul, aflat în mijlocul unei acnhete pentru consum de droguri, a cerut instanței să locuiască separat de mama sa, invocând „tensiuni familiale”, dar și un motiv surprinzător: iubita sa, martoră, de asemenea în dosar, este însărcinată.

Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu, se afla din nou în centrul unui scandal la doar câteva săptămâni după accidentul rutier produs pe 14 septembrie în cartierul Primăverii din Capitală.

Actorul, aflat în arest la domiciliu, se confruntă acum și cu tensiuni în sânul familei la care s-a mai adăugat și o situație personală complicată, scrie Cancan.ro.

În ziua accidentului, Toto conducea un SUA, marca Mercedes – care a fost implicat într-un accident rutier cu un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital. În carambolul produs au mai fost avariate și alte trei mașini. Imediat după accident, Toto Dumitrescu a fugit de la locul faptei, fiind găsit ulterior de polițiști într-un apartament, care nu-i aparținea.

Testele efectuate la Brigada Rutieră au indicat prezența cocainei în organism, confirmată ulterior și de Medicina Legală. Actorul a declarat că ar fi consumat substanțe interzise abia după incident. Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis plasarea sa în arest la domiciliu.

Scandalurile se țin lanț în familia lui Ilie Dumitrescu

Locuința stabilită de instanță, respectiv casa mamei sale, a devenit rapid o sursă de conflicte în familia Dumitrescu. Potrivit Cancan.ro , actorul a cerut mutarea într-un apartament pus la dispoziție de mătușa sa, invocând „certuri frecvente” cu mama, dar și nevoia de intimitate din cauza repetițiilor de actorie.

„În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune”, se arată în cererea sa.

Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată

Adevărata bombă a venit de la iubita lui Toto, care era în mașină în momentul accidentului. Aceasta nu doar că s-a contrazis în declarații în fața polițiștilor, dar a ascuns un secret uriaș: femeia este însărcinată!

Aceasta a devenit al treilea motiv invocat de actor pentru a locui separat de mama sa, chiar cu iubita însărcinată, deși inițial statutul de martor nu-i permitea să stea cu partenerul ei.

„Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale”, a transmis avocatul lui Toto Dumitrescu.

Judecătorii au admis totuși cererea, permițându-i lui Toto Dumitrescu să locuiască împreună cu iubita sa, în ciuda faptului că aceasta are statut de martor în dosar.

„În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”.